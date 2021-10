Zářijový program završil HB Ostrov Havlíčkův Brod vítězstvím 3:0 nad SKST Liberec. „Michal Obešlo dobře začal, kluci potvrdili dobrou psychickou odolnost, vyhráli jsme s přehledem,“ vracel se k sobotnímu utkání, které bylo z původního termínu odloženo na náhradní, trenér havlíčkobrodských stolních tenistů Bohumil Vožický.

Michal Obešlo porazil 3:0 Michala Blinku, jeho spoluhráči Dmitrij Prokopcov a Radek Skála svedli se soupeři pětisetové bitvy, ale jak Dmitrij Prokopcov s Mohamendem Shoumanem, tak Radek Skála s Jakubem Seibertem zvládli rozhodující sety bez větších problémů.

V HB Ostrov logicky panuje po vydařeném startu do sezony spokojenost. „Vstup do nové sezony se nám vydařil, hodnocení musí být pozitivní,“ hodnotil povedený úvod soutěže, v němž Havlíčkův Brod postupně přehrál 3:0 Hradec Králové, 3:1 Havířov a naposledy 3:0 zmíněný Liberec, trenér HB Ostrov. „Zatím nás ale neprověřily špičkové extraligové týmy, tam se teprve ukáže síla družstva,“ dodával Bohumil Vožický.

K prověrce s nejlepšími nedojde ani v nejbližším utkání, v pátek 1. října hostí HB Ostrov zatím poslední Hodonín. Utkání jako dělané pro test dalšího mladého hráče. „Vedle Radka Skály by mohl dostat šanci juniorský reprezentant Ondřej Květon. Patří mu osmé místo ve světových tabulkách stolních tenistů do sedmnácti let, je to určitě talent. V Havlíčkově Brodě je už čtvrtým rokem rokem, v klubu se připravuje, ve městě studuje, letos by mohl začít dostávat šanci,“ poznamenal Bohumil Vožický.

Utkání HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST PLUS Hodonín se hraje v Havlíčkově Brodě v pátek 1. října od 17 hodin.

Extraliga – dohrávka 1. kola:

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SKST Liberec 3:0

Michal Obešlo – Michal Blinka 3:0 (7, 8, 5), Dmitrij Prokopcov – Mohamed Shouman 3:2 (-8, 5, 6, -9, 7), Radek Skála – Jakub Seibert 3:2 (10, -8, -7, 8, 5)