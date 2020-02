„Naším cílem je uhrát co nejlepší umístění. I první příčka je pro nás reálná,“ naznačil vedoucí družstva a zároveň místopředseda klubu Vít Hrbek a dodal: „Háje jsou soupeřem, který je k poražení. Na druhou stranu musíme počítat i se třetím Kynžvartem,“ naznačil.

Házenkářky Slavoje sportovní kvalitu rozhodně mají, problémem je jiná věc. Tou je poměrně úzký kádr. S ním souvisí i to, jak by případně reagovaly na vítězství v soutěži a s tím spojenou možnost postupu do I. ligy.

„V tuhle chvíli vám neumím odpovědět na to, co by bylo. Museli bychom si sednout a vše pořádně zvážit. Do budoucna ale musíme pracovat s tím vědomím, že nás doplní jen tři starší žákyně. Příští tak rok budeme mít kádr zase hodně úzký a navíc mladý,“ je si vědom Hrbek.

Hostování i chtěné odchody

Slavoj by si mohl pomoci hostováními, což už se děje v této chvíli. Jeho barvy hájí dvě hráčky z Jindřichova Hradce. Na druhou stranu jsou zde i odchody. A chtěné. V Žirovnici vyrůstají házenkářky, které jsou žádané i na prestižnějších adresách.

„V Mostě hraje moje dcera Bára, teď se tam chystá Adéla Brabcová, která je hodně šikovná. Anička Heřmánková a Kristýna Čechová jsou v Pardubicích, další hráčku máme v Plzni,“ vypočítává Hrbek.

Nestěžuje si, filosofie klubu je taková. V Žirovnici nikoho nedrží, talenty pouští do větších klubů na hostování či limitované přestupy naprosto automaticky. „Pokud je hráčka talentovaná a chce se házené věnovat naplno, tak ji nedržíme,“ přitakal.

Držet největší talenty by bylo špatné i z jiného důvodu. V Žirovnici nemají družstvo žen. Tedy zatím. „Mrzí nás, že nemáme, co bychom těm ostatním hráčkám nabídli. Nechceme, aby končily, ale zatím to nebylo v našich možnostech. Čekáme na silnější ročník. Ta doba by mohla nastat po příští sezóně,“ naznačuje Vít Hrbek možný vývoj. Vzhledem k tomu, že není regionální soutěž, žirovnické házenkářky by tak s největší pravděpodobností naskočily rovnou do druhé ligy.