Bude další žirovnickou házenkářkou, která obleče dres elitního českého klubu Mostu. Patnáctiletá Adéla Brabcová jde na sever Čech studovat sportovní gymnázium, za Černé anděly bude hrát dorosteneckou ligu.

Adéla Brabcová mezi vrstevnicemi v Žirovnici vynikala. Zájem předního českého klubu je pochopitelný. | Foto: Deník / VLP Externista

Následuje tak Barboru Hrbkovou, která už se dokázala v Mostu prokousat do prvního týmu. „Oslovení přišlo ze strany klubu, který Adélu sledoval v ligových zápasech,“ vysvětlila maminka a zároveň trenérka Iveta Brabcová. Dcera ji doplnila: „Pro mne je to šance. Jdu do klubu, v němž se mohu herně hodně posunout,“ svěřila šestá nejlepší střelkyně letošní žákovské ligy.