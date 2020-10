Onen čtyřbodový zisk není furiantstvím, spíše zdůrazněním nutnosti. „Zatím se nám moc nedaří. My prostě body už potřebujeme. A čím více, tím lépe,“ prohlásil kapitán předposledního celku tabulky.

Jiskra se zatím moc nepředvedla. Sice v domácím prostředí přetlačila Ostopovice, ale zbylé tři zápasy prohrála. Skončila na štítě týmů Dobrušky, Drakenu Brno a body nezískala ani v duelu s Moravskou Slavií. V jihomoravské metropoli prohrála o jedinou branku 14:13.

Proto musí sbírat body, aby zachránila podzim a nedostala se do bojů o záchranu. „Myslím si, že herně by nám měly sedět spíše Vítkovice, ale oba soupeři mají kvalitu. Budou to těžká utkání,“ nedělá si iluze Michal Brož. Oba zápasy se budou pochopitelně hrát bez diváků.