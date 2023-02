Tohle mohl někdo relativně ještě při smyslech vyprávět možná tak před sto lety. Nejpozději od okamžiku, kdy fašismus (komunismus to povýšil na třetí) zneužil sport pro svoji propagandu, tahle fráze neobstojí.

Všichni si snad dokáží vybavit, jak Hitler zneužil olympijskou myšlenku v Berlíně roku 1936. Anebo jakým způsobem se ve státech, tehdejší Československo nevyjímaje, kde vládla komunistická diktatura, nakládalo s dopingem. A to jsou jen dva případy z mnoha.

Sport patří do života téhle planety, je její důležitou součástí a vstupují, tedy také prostupují, do něj všechna pozitiva, ale i negativa každé doby. Vím a chápu, že řada sportovců a funkcionářů by před tím nejraději zavírala oči, ale to je cesta do pekel.

Sportovní prostředí k nim musí zaujmout stanovisko. A jestli někdo z něj považuje za unfair nechat sportovce Ruska a Běloruska stát bokem, měl svoji funkci okamžitě opustit.