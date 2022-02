Politika, řeknou si všichni. Ano, je to politika, ale co je sport sportem, tak se vždy úzce dotýkala i jeho. A pokud nad ní sport, resp. jeho představitelé mávli rukou, bylo to vždycky špatně.

V žádném případě si na těchto řádcích nechci hrát na politologa, rozhodně ne. Ale názor na to, jak by se měly k jednoznačné a neomluvitelné agresi Ruska vůči sousední Ukrajině postavit jednotlivé mezinárodní sportovní organizace, mám jednoznačný.

Bez jakéhokoliv pardonu bych Rusko vyloučil ze všech mezinárodních akcí typu mistrovství světa, Evropy či olympijských her. A to ve všech sportovních odvětvích!

Samozřejmě, vím, ruští sportovci za nic z toho nemohou. Bohužel pro ně jsou však reprezentantem státu, který má o čistotě a fair-play velice svérázné názory.

Jakoby nestačilo, jak posledních dvacet let ruští sportovci doslova znevažují prakticky každé olympijské hry jejich dopingovými skandály. A jak bylo několikrát prokázáno, stát nejenže o tom všem věděl, ba co víc, on byl dokonce hlavním organizátorem této špíny.

Prezident Putin se rád ukazuje, působí to často až směšně, jako zdatný sportovec. Mimo jiné také jako výborný hokejista, jemuž daleko mladší legendy typu Bureho či Fetisova nesahají ani po kotníky. Tak ať dostane na vědomí, že v nejbližším roce či dvou své sportovní miláčky na světovém fóru neuvidí. A pokud nedojde ke změně, tak i déle.

To samé se logicky týká rovněž i pořadatelství mezinárodních akcí. Jako první zareagovala UEFA, která Petrohradu zřejmě, zcela správně, odebere pořadatelství letošního finále fotbalové Champions League. Osobně bych ruské kluby klidně vyloučil z příštího ročníku evropských pohárů. Když už trest, tak pořádný.

Jsem zvědavý, zda podobnou odvahu nalezne i FIFA a vyřadí Rusko z kvalifikační baráže o postup na letošní světový šampionát v Kataru. Nebo hokejová federace vyloučit Putinovu říši z květnového mistrovství světa ve Finsku. A takto bych mohl pokračovat.

V neposlední řadě by šlo také o významný signál pro řadové Rusy. Řada politologů tvrdí, v podstatě s nimi souhlasím, že ekonomické sankce nemají na ruské obyvatelstvo velký vliv. To je zvyklé žít či přežívat za občas těžko uvěřitelných podmínek. Jde tu spíše o národní hrdost. A to, že by najednou nemohli své sportovce lidé ze všech koutů velkého Ruska vídat na špičkových akcích, by podle mého mělo daleko větší dopad na náladu v ruské společnosti než ekonomické sankce. Ty samozřejmě nikterak nerozporuji.

Naleznou vůdci světového sportu potřebnou odvahu sice k radikálnímu, ale podle mého naprosto potřebnému a do budoucna svým způsobem odstrašujícímu kroku i pro jiné totalitní režimy?