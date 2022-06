Získali jste jistotu play-off, semifinále budete hrát doma. Jste spokojen s dosavadním průběhem sezony? Určitě ano. Jediný zápas, který se nám nepovedl kvůli našim zraněním, byl duel s Lions. Ostatní duely jsme zvládli podle našeho očekávání. Už před sezonou jsme cítili, že by byl velký průšvih, kdybychom se do semifinále nedostali. Všichni to od nás také očekávali. Proto tím hlavním zápasem pro nás je opravdu až semifinále, a už se na něj moc těšíme.

Díky hladkému postupu ze základní části jste získali dostatek času na přípravu, hraje se až za tři týdny. V neděli vás čeká poslední duel základní části proti Blades. Budete si chystat semifinálové varianty hry, nebo dáte příležitost méně využívaným hráčům?

Víme, že za Ústí nenastoupí jejich americký qaurterback. Jedeme tam tedy s tím, že budeme hrát proti nejslabšímu týmu tohoto ročníku, a ještě oslabenému. Takže plánujeme dát příležitost celému kádru a zbytečně neriskovat nějaké zranění. Ale samozřejmě že nás není osmdesát, tudíž budou muset hrát i hráči, kteří patří k základní sestavě.

Zdroj: Deník

Pozorujete na týmu vzestupnou tendenci výkonů? Když to vezmeme jenom podle výsledků, doma se Steelers (24:23) to bylo těsnější než minulý týden na půdě nebezpečného Přerova (35:13).

Rozhodně. Především v útoku. Před třemi týdny jsme museli začít zapracovávat nového quarterbacka, a i když Honza Dundáček je velice zkušený hráč, vždycky to chvíli trvá, než se s týmem sehrajete. Celý dosavadní průběh jakoby přišel vniveč a museli jsme začínat znovu. Poslední zápas už bylo vidět, že se to lepší. Také bylo důležité, že se uzdravil Honza Dunovský. Takže ano, na naší hře je vidět progres.

JAK V SEMIFINÁLE?

Semifinálovou jistotu mají Lions, Gladiators a Mammoths. O poslední místo usilují Steelers a Knights. Dvojice určí až poslední kolo základní části.

2. 7., 16.00 Lions - MMT/STE/NIT

3. 7., 16.00 Glads - STE/MMT

Máte pro semifinále přání na soupeře? Nastoupil byste raději proti Přerovu, nebo Ostravě?

Je nám to jedno. Dlouhodobě jsme tak nějak počítali s tím, že to bude Ostrava. Ale i oni mají problém s vízem pro amerického quarterbacka. Pokud jde o Přerov, sice jsme tam v neděli vyhráli, ale asi by byli v semifinále nebezpečnější, protože se jim uzdraví pár hráčů.

Už jste to několikrát nakousl - problémy s americkými quarterbacky, což postihlo i Gladiators. Jak to vzniklo, že najednou přišli o svá víza?

Není to tak, že by najednou šest amerických hráčů v naší lize přišlo o svá víza. Vzniklo to na ministerstvu, kde se objevil nějaký precedens. Šest hráčů tak nedostalo dlouhodobé vízum a to jim brání ve hře. Je to nešťastné, ale tak to prostě je.

Mluvil jste o oslabení u soupeřů. Váš Ryan Pahos byl sice zraněn a museli jste jeho post řešit už předtím, ale přesto: Jak moc bude chybět?

Ryan, kdyby mohl hrát, by hrál na jiném postu než quarterbacka. Prakticky dva měsíce jsme museli hrát bez něho, museli se s tím vypořádat, ale i tak bude v sestavě moc chybět. Věřím však, že to zvládneme i bez něho.

V minulém týdnu se rozhodlo, že Czech Bowl se bude hrát v Praze na stadionu Viktorie Žižkov. Při očekávaném postupu dosud suverénních Lions do finále tak budou mít výhodu domácího prostředí. Sledujete po očku i jejich přípravu?

Naší prioritou je nyní semifinále. Ale máme ambice postupit do Czech Bowlu, tak už nějaké přípravy i směrem dál pokračují.

Czech Bowl se bude hrát potřetí v historii na Žižkově

Vedení ČAAF rozhodlo, že finále Snapbacks ligy se odehraje 17. července od 16.00 na stadionu FK Viktoria Žižkov. Zde liga amerického fotbalu vrcholila již v letech 2016 a 2017. V obou případech uspěli Prague Black Panthers, když zdolali Prague Lions a o rok později Ostrava Steelers. Utkání bude přímým přenosem vysílat stanice Premier Sport 2.