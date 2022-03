Do Bělehradu, kam ji doprovází trenérka Martina Blažková, jede v dobrém rozpoložení. „Těším se. Ale jsem i trochu nervózní, přece jen mě čeká spousta nových zkušeností,“ říká v současnosti nejlepší česká vícebojařka.

V roce 2021 se stala mistryní republiky v halovém pětiboji a v sedmiboji na dráze. Letos na začátku února titul v hale obhájila. Vítězný výkon v pražské Stromovce 4560 bodů posunul Dorotu Skřivanovou na třetí místo v dlouhodobých domácích tabulkách a současně jí otevřel dveře na halové mistrovství světa. „Pocitově by to v Bělehradě mohlo být podobné jako na republice. Myslím, že bych mohla mít na výkon nad 4400 bodů, současně cítím, že formu mám na další zlepšení některých osobních rekordů,“ odhaduje novopečená reprezentantka, která pochází ze Ctiboře u Častrova na Pelhřimovsku a k atletice se dostala díky výkonům na školních závodech.

Na domácím šampionátu si vytvořila čtyři osobní rekordy, nová osobní maxima tam zaznamenala v běhu na 60 metrů překážek, ve výšce, v kouli i v dálce. „Překážky poběžím naplno, uvidím, na co to bude stačit. Ve výšce jsem v únoru skočila 180 centimetrů, ráda bych šla o něco výš. A na víc mám i v dálce, kde jsem ve Stromovce skočila 633 centimetrů,“ hovoří o jednotlivých disciplínách Dorota Skřivanová.

Kolem osobního maxima 13,25 metru by chtěla zapsat ve vrhu koulí a na zlepšení osobního rekordu myslí v závěrečném běhu na 800 metrů. Důvodem je i nedávný čas 54,23 sekundy a bronzová medaile na ostravském domácím šampionátu v jednotlivých disciplínách na poloviční trati, kde zaostala jen za reprezentantkami Ladou Vondrovou a Terezou Petržilkovou. „Na osmistovku se moc těším! Poběžím s nejlepšími, to by mi mohlo pomoci k hodně dobrému času, podobně jako na mistrovské čtyřstovce v Ostravě,“ poukazuje pacovská atletka na souvislosti.

Dorota Skřivanová odhaduje, že v pátek v Bělehradě by mohla bojovat o sedmé až osmé místo. Mezi dvanácti pětibojařkami je hodně mladých atletek, které cestují na mistrovství světa s osobním výkonem pod 4500 bodů. „Podle výkonů je nás čtyři až pět závodnic na podobné úrovni,“ poukazuje na statistiky.

Těší se ale i na tu, která bude největší adeptkou na pětibojařský titul. „Devětadvacetiletá Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová obhajuje titul a je to momentálně nejlepší vícebojařka na světě,“ upřesňuje Dorota Skřivanová. Osobní rekord v pětiboji má Britka rovných 5000 bodů, maximum zaznamenala před sedmi lety v Praze.

Program pětibojařek na mistrovství světa v pátek 18. března

9.35 – 60 metrů překážek

11.10 – výška

13.20 – koule

17.45 – dálka

20.00 – 800 metrů

21.05 – medailový ceremoniál

Osobní maxima Doroty Skřivanová/Katariny Johnsonové-Thompsonové

60 metrů překážek: 8,42/8,18

výška: 1,80/1,97

koule: 13,25/13,15

dálka: 6,33/6,93

800 metrů: 2:15,80/2:09,13

pětiboj: 4560/5000