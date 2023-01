Po dvou třetinách již byl stav 5:2 pro Pelhřimovské, kteří tak získali důležité body v boji o play-off. „Body z derby jsou důležitým krokem pro účast v play-off. Kdybychom prohráli, bylo by to složitější. Takhle to máme všechno ve svých rukách,“ pochvaloval si trenér Jan Koten.

Jeho třebíčský protějšek Michal Kelbler byl po utkání lakonický: „Neproměňování šancí nás stálo lepší výsledek. Bohužel už je to několikátý zápas, kdy se toto děje. Také nás sráží naše osobní chyby.“

Pelhřimov měl naopak ve svém středu tradičně střelecky disponovaného Petra Zajíčka. Ten vsítil pět branek, přidal dvě asistence. S dvaatřiceti góly je nejlepším střelcem celé soutěže. „Petr je jednoznačně náš lídr a jsme rádi, že mu to tak lepí,“ usmíval se Koten.

Snipers zůstávají v tabulce předposlední, na osmou pozici ztrácí již šest bodů. A přestože poslední čtyři zápasy hrají doma, postup do vyřazovacích bojů by se rovnal zázraku.

Doma totiž budou hostit první Opavu, čtvrtý Šumperk a pátý Slovan Havířov. Samotné „povinné“ body s poslední Ostravou jim situaci vylepšit nepomohou.

Naopak Pelhřimov, s dvoubodovým náskokem na nepostupové pozice, má k udržení své pozice papírově snazší cestu. Hraje na půdě poslední Ostravy a v Přerově. Doma bude hostit čtvrtý Šumperk a druhé Torpédo Havířov. „Naším cílem je, abychom před posledním zápasem základní části měli play-off jisté,“ plánuje Koten.

Pelhřimovský trenér Jan Koten po vítězném derby s Třebíči přiznal, že si Spartak podstatně vylepšil pozici pro postup do vyřazovacích bojů, a tím i záchranu soutěže.



O kolik blíž máte po derby k play-off?

Dá se říci, že je to dalším krokem za postupem do play-off. Zejména začátek sezony nám nevyšel, takže počet získaných bodů není takový, jaký bychom si představovali. Postupně si to ale sedlo a body z derby jsou důležitým krokem pro účast v play-off. Kdybychom prohráli, bylo by to složitější. Takhle to máme všechno ve svých rukách.



V posledních čtyřech kolech máte papírově lehčí soupeře venku…

Určitě musíme splnit povinnost a teď v Ostravě vyhrát. Oni ještě nemají ani bod a s body odtud počítáme. Bude to ale o tom, aby se kluci dobře nastavili a zápas jsme zvládli. V Přerově budeme chtít soupeři vrátit domácí porážku. A doma máme Šumperk a Torpédo, to jsou oba nováčkové soutěže a rádi bychom také s nimi uspěli. Celkově je naším cílem, abychom před posledním zápasem základní části již měli play-off jisté.



V derby byl vaším nejlepším hráčem vyhlášen gólman Libor Domkář. Výkonem ale zaujal i Petr Zajíček, autor pěti branek a dvou asistencí. Je to v devatenácti letech váš největší tahoun?

Petr je jednoznačně náš lídr a jsme rádi, že mu to tak lepí. Na druhou stranu jsem trošku zklamaný z toho, že ostatní hráči se prosazují méně. Kdyby se přidali s vyšším gólovým příspěvkem i další hráči, nemuseli jsme hrát tam, kde jsme. Určitě jsme chtěli hrát ve vyšších patrech tabulky. V řadě neúspěšných utkání bylo patrné, že se k Petrovi nedokázal nikdo připojit. Pokud jde o Libora, v derby zachytal opravdu výrazně. Hodně nám k vítězství také pomohl, protože Třebíč nebyla horším týmem. Oni ale své šance neproměňovali. Ať už tím, že netrefili bránu, nebo je vychytal gólman. Takže brankář byl asi tím rozhodujícím faktorem.