Velkou herní i výsledkovou krizí procházejí ve východní skupině Národní ligy florbalisté pelhřimovského Spartaku. Ti po jedenácti kolech drželi čtvrtou příčku, ale na výhru s Kopřivnicí navázali čtyřmi bezbodovými zápasy. Výsledkem je pád na desáté místo, které by po základní části postup do play-off nezaručovalo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

„Přemýšlím, co se s námi stalo. Když to ale shrnu, tak docházím k závěru, že je to o naší nízké produktivitě při zakončení,“ nalézá důvod vzniku série porážek trenér Petr Zajíček.