Florbalisty jistota ligy netěší, chtěli by sestupy

Už skoro týden mají jasno. Florbalisté Pelhřimova a Třebíče se o záchranu třetí nejvyšší soutěže obávat nemusí. Svaz totiž po vzoru minulého roku ligové soutěže zakonzervoval, přesuny v jednotlivých patrech opět nebudou. Vzhledem k tomu, jak zahájili poslední sezonu hráči Třebíče a hlavně Pelhřimova, chtělo by se říci, že je to dobře. Ve zmíněných oddílech ale nejásají. „Rozhodnutí svazu chápu. Asi to bylo jediné možné řešení, ale nikomu to nepomůže,“ tvrdí předseda Spartaku Pelhřimov Jiří Kučera.

Dva roky bez přesunů v soutěžích. To nepomůže nikomu, míní zástupci florbalových klubů z Pelhřimova a Třebíče. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jeho zdůvodnění je logické. „Jsme sportovci, kteří chtějí soutěžit. Potřebujeme výsledky, postupy, sestupy. To je pro nás motivace,“ prohlašuje. Přizvukuje mu kouč třebíčských Snipers Michal Kelbler. „Pauza v sezoně už byla hodně dlouhá. Asi jsme to všichni čekali, ale soutěže bez postupů a sestupů nikomu nepomohou. Není to nic, z čeho bych měl radost,“ ujišťuje. Je jasné, že po dvou ročnících, kterým chyběly závěrečné tabulky, zhodnocení tréninkového úsilí v zápasech play-off nebo o udržení, může některým hráčům chybět motivace do další sportovní činnosti. Domů do Pelhřimova se rád vracím, tvrdí basketbalista USK Praha Fuxa Přečíst článek › Více obav v tomto směru vyjádřil kouč Snipers. „V tuto chvíli nedokáži posoudit, jak se to podepíše na hráčích. Snad je to nepřestane bavit a na letní přípravu se sejdeme kompletní,“ doufá. V Pelhřimově strach nemají. Alespoň v tomto duchu hovoří předseda klubu. „Nikdo to tu nehraje za peníze. Motivací každého je radost z pohybu a chuť po sportovním úspěchu. Ta nezmizí. Většina stále individuálně trénuje, hýbe se, cvičí. Nebojím se,“ tvrdí. Kučera obavy neměl ani z varianty, že se soutěž dohraje a jeho tým bude muset dohánět bodové manko, které v úvodu sezony několika nepovedenými zápas nabral. „Zajíci se počítají po honu. To, že se nám nepovedl začátek, neznamená, že bychom měli automaticky špatnou sezonu. Zabudovávali jsme do týmu nové a mladé hráče, chtělo to čas,“ prohlašuje a dodává: „Z mého pohledu byly špatné výsledky, herně to ale propadáky nebyly.“ Rozhodnutí o ligových soutěžích

Vzhledem k tomu, že nebude možné obnovit soutěže do začátku dubna, rozhodl výkonný výbor České florbalové unie, že postupy a sestupy v prvních ligách mužů a žen, Národních ligách a divizích nebudou. Pokud situace dovolí, budou se soutěže dohrávat, ale zapojení klubů bude dobrovolné.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu