Scénář zápasu měl hned několik veletočů. Hostující Pelhřimov zcela herně ovládl druhou třetinu. Byl tak dominantní, že posun ve skóre z 1:1 na 1:4 byl až málo.

„Tam jsme soupeře jednoznačně přehrávali. Nastřelili jsme spojnici, dvě tyčky, jednou to gólmana vyloženě trefilo. Kdyby to bylo 7:0, bylo by to odpovídající,“ litoval promarněných šancí i nepřízně paní Štěstěny trenér Petr Zajíček.

Tříbrankový náskok před poslední dvacetiminutovkou jistotu výhry neskýtal, ale nabízel solidní manévrovací prostor. Jenže. Po necelých deseti minutách už to bylo 4:4.

„Když jsme šli ze šatny na třetí třetinu, tak mi to proběhlo hlavou. Vzpomenul jsem si, že se nám něco podobného dvakrát přihodilo a není to tak dávno. Byl to totální výpadek. Nevím, co se s hráči stalo. Musel jsem si vzít time-out a dosti hlasitě hráčům říci, že tudy cesta nevede,“ svěřil se kouč.

Domluva pomohla. Spartak hru vyrovnal. Postupně se vracel k parametrům, jaké měl jeho výkon ve druhé třetině. „Stáhli jsme sestavu na dvě lajny. Z kluků to postupně spadlo a výsledkem byl pátý gól. Vyhráli jsme zaslouženě, i když to bylo na vážkách až do konce,“ očividně si ulevil Petr Zajíček.

Pelhřimov tři body potřeboval takřka nutně. Do konce základní části zbývají už jen čtyři kola a boj o osmičku, která zajišťuje postup do play-off, je pořádně zamotaný.

„Po Novém roce jsem říkal, že potřebujeme devět bodů. Čtyři už jsme udělali. Pokud tedy o body obereme Hluk a Kopřivnici, nemusíme se ohlížet na to, že v dalších utkáních hrajeme se silnými Hranicemi a Troopers,“ připomenul kouč úskalí losu.

Zejména s Troopers se budou body získávat obtížně. Suverén východní skupiny Národní ligy prohrál dosud jen jednou. Navíc v prodloužení.