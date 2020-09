Pelhřimov dostal před týdnem jedenáct gólů v Kopřivnici. Asi nejhůře to kousal gólman Jakub Kuchař. Ten si zápas musel v brance protrpět celý, na střídání nikdo nebyl. „Špatně jsme zavírali střed hřiště a soupeř pak měl snadnou cestu ke střelám zblízka. Nemluvě o našich ztrátách v útočném pásmu,“ ohlížel se na oddílovém webu.

Spartak v sobotu přivítá tradičního soupeře ze Svitav. S ním se na jaře tohoto roku do poslední chvíle přetlačoval o postup do play-off třetí nejvyšší soutěže. Už jen z tohoto důvodu by se mělo jednat o vyrovnanou partii.

Takové bitvy rozhodují maličkosti. „Oproti minulému zápasu musíme zlepšit prakticky všechno. Především jde o důraz v předbrankovém prostoru. Bránění z naší strany bylo hodně špatné,“ zmínil důvod debaklu jeden z dvojice pelhřimovských trenérů Jan Koten.

V Kopřivnici byl jeho tým v hodně okleštěné sestavě. To by se mělo v sobotu změnit. „Všechny nemoci, pracovní a rodinné povinnosti, které se nám nasčítaly a promluvily do minulého zápasu, už pominuly. Měli bychom být takřka kompletní a já věřím, že se ukáže ta pravá síla našeho týmu,“ tvrdí kouč bojovně.

Jakub Kuchař ostatně hovoří v podobném duchu. Je přesvědčený, že jeho tým začne vítězit. „Věřím, že se naše série rozjede už teď proti Svitavám, i když čekám hodně vyrovnaný a vyhecovaný duel. Ostatně jako vždycky. Hlavně se ale těším na naše výborné fanoušky, protože takovou atmosféru prostě jinde nezažijete,“ chválí podporu hlediště.

Třebíč v prvním kole sehrála vyrovnanější duel. Bohužel ve Svitavách začala novou sezonu, jak skončila tu poslední, neúspěšnou. Vedla o dvě branky, ale v posledních sedmi minutách třikrát inkasovala. „Naše nemoc z minulé sezony trvá. Zbytečně jsme ztratili zápas. Nehraje se na krásu, ale na branky,“ zlobil se trenér Michal Kelbler. Snipers to nebudou mít vůbec lehké. V duelu s Kloubouky favoritem nebudou, soupeř totiž začal výhrou nad 1. MVIL Ostrava.