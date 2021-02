Pokud se naplní černý scénář ohledně omezení pro sport, klidně to může být jedna z prvních akcí. Florbalisté pelhřimovského Spartaku připravují pro děti na konec července příměstský tábor. O florbal na něm půjde, to rozhodně ano, ale děti si užijí i jiných sportovních aktivit. „Kemp bude se uskuteční v domovské hale při ZŠ Osvobození v Pelhřimově, na přilehlých venkovních sportovištích a jeden den plánujeme také návštěvu krytého bazénu a Beachwellu,“ nastínil Jan Knězů, který je v pelhřimovském klubu sekretářem a zároveň trenérem.

Florbalový příměstský tábor v minulém roce. | Foto: archiv Spartaku Pelhřimov

Podle jeho slov se nejedná o vyloženě náborovou akci do oddílu. To mu pět let, kdy oddíl příměstský tábor pořádá, ostatně ukázal. „Objeví se tu děti, které pak přijdou do oddílu a začnou se florbalu věnovat. Pak tu jsou i takové, které dělají jiné sporty a příměstský tábor je pro ně jen vítaným zpestřením prázdnin,“ vysvětlil.