Stali se z nich Jihočeši. Florbalový klub z periferie Vysočiny Pacovští Honzíci jezdí od léta na tréninky a divizní zápasy do nedalekého Chýnova. „Postavili tam novou halu, tak jsme toho využili,“ vysvětlil trenér prvního týmu a šéftrenér mládeže Petr Diviš.

Pacovští Honzíci hrají divizi v Chýnově. | Foto: archiv klubu

Pacovští florbalisté roky jezdili do Pelhřimova, kde se o halu dělili s kolegy z místního Spartaku a částečně oddílem volejbalu. „Měli jsme tam minimální možnost volby termínů,“ uvedl kouč a přidal další nevýhody. „Nebyla možnost tam trénovat. Tu jsme neměli ani v Pacově, kde není hala. Jezdili jsme do Obrataně. To ale bylo takové nouzové řešení. Hala je tam malá, navíc se starým povrchem, na kterém to skáče,“ objasnil.