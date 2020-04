„Nebyla to špatná sezona, ale mohli jsme ji zvládnout lépe,“ přiznal a byl konkrétnější: „Neříkám, že máme tým na to, aby hrál někde na špici tabulky, ale play-off jsme si mohli zajistit víc v klidu. Uhrát na páté šesté místo bylo v našich silách,“ domnívá se.

Místo toho se Pelhřimov rval o osmičku až do poslední chvíle. Základní část končil třemi porážkami a musel mluvit o štěstí, že minuly boje o záchranu. Vstupenku do vyřazovací části mu dala až prohra Svitav. „Těžko říci, proč jsme to honili na poslední chvíli. Sám nevím, ale v kabině padaly i názory, že jsme se z toho podělali,“ nebere si servítky.

Spartak celkem logicky v prvním kole play-off narazil na nejsilnějšího možného soupeře. Troopers vyhráli základní část doslova o parník. „Pozice to pro nás byla těžká, ale v prvním zápase jsme šanci měli. Bylo to vyrovnané. Kdybychom měli Martina Blažka, což je hráč, který umí v rozhodujících chvílích gólu zabránit nebo dát, asi jsme to i zvládli,“ myslí si Petr Poduška.

Naopak ve druhém utkání nebylo brzy co řešit. Troopers dominovali. „Nebudu mluvit za kluky ale za sebe. Už mi chyběly síly. Soupeř má tři kvalitní útoky, hráči jsou na tom skvěle fyzicky. Roky přibývají. Co bych před deseti lety zvládl s prstem v nose, teď už nešlo,“ svěřil se.

Čtvrtfinálová série se tak vyvíjela podle předpokladů. Za postupem směřoval velký favorit. Stopka sezony přišla před odvetou či odvetami v Pelhřimově. „Věřili jsme, že doma se sérií ještě něco uděláme. Jsem přesvědčený, že bychom třetí zápas neprohráli. Tím se to mohlo ještě zamotat,“ tvrdil Petr Poduška.

Pelhřimov bude v příštím ročníku pokračovat ve stejné soutěži, zatím není jasné, v jaké ze skupin. Trenér Petr Zajíček už se vyjádřil, že z hlediska cestování by se mu více zamlouvala ta česká. Petr Poduška má totožný názor. „Cestování je nesrovnatelné. Jestli si to dobře vybavuji, tak v české skupině je pět týmů z Prahy, přibyl ještě Benešov. Naopak na Moravě je hodně dlouhých cest, únava po nich je obrovská,“ vysvětlil.