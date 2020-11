Pro účast na olympiádě je pro taekwondisty zásadní, zda uspějí v kontinentálním kvalifikačním turnaji. Ten evropský se v letošním roce neuskutečnil. Odsunut byl na leden příštího roku. K radosti Jana Fialy, který získal čas na to, aby se zotavil z opakované zlomeniny ruky, jejíž léčba s pořádně zkomplikovala. „Stalo se mi to v září loňského roku. Byli jsme na soustředění reprezentace a kolega mě při cvičném boji trefil do zápěstí,“ popisuje začátek zdravotních potíží.“

Na nějaké rozsáhlejší komplikace to v tu chvíli nevypadalo. Lékaři mu dali ruku do sádry a po několika týdnech léčení zahájil cestu za návratem na tatami. Vše se zkomplikovalo v lednu letošního roku na turnaji ve Švédsku. „Zase mě trefili do ruky a kost praskla na stejném místě,“ vysvětluje.

Jak se později ukázalo na vině byla nedostatečná léčba původního zranění. „Lékaři mi řekli, že to špatně srostlo. Kost se nezahojila správným způsobem, byla oslabená,“ pokračuje v popisu potíží Jan Fiala.

Ani ve druhém případě se lékaři nerozhodli pro operaci. Dostal opět sádru. „Měl jsem ji dva měsíce, další dva týdny jsem chodil na rehabilitace,“ svěřuje se.

To už zasáhlo do doby, kdy byl poprvé „vypnutý“ sport. Turnaje po Evropě se rušily, olympijská kvalifikace se odkládala. „Ostatním jsem to nezáviděl, ale mě to paradoxně pomohlo. Vědomí, že o nic nepřicházím mě uklidňovalo,“ zdůvodňuje závodník pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek.

Jan Fiala se s velkou chutí vrhl do tréninkového kolotoče. „Byl to pro mě pozitivní impulz. Když jsem se vracel k trénování, cítil jsem, že mám novou šanci. Olympiáda je pro mě velkou výzvou a já díky tomu, co se letos odehrálo, o příležitost nepřišel,“ přibližuje.

Léto tak strávil v tělocvičně, ale od konce září už musí zase improvizovat. „Potřeboval bych být na tatami. Přece jen jsme kontaktní sport. Jenom běhání a práce na kondici nám moc nepomůže,“ dává na vědomí.

Přesto se chce o svou šanci poprat. Proto před pár dny vyrazil na tréninkový pobyt do Chorvatska a stejným směrem se vydá i na soutěžní test.

O víkendu se v Záhřebu uskuteční evropský klubový šampionát. Pelhřimovský tým na něm nemá přehnané ambice. „Bohužel na rozdíl od soupeřů jsme měli v předešlých týdnech minimální možnost tréninku. To se musí projevit,“ vysvětlil kouč Petr Lacek.

Jan Fiala je naladěný na optimističtější notu. „Rád bych se dostal do bojů o medaile. Každopádně až samotný turnaj mi ukáže, jak na tom jsem. Bude to pro mě důležitý test,“ vypráví. V Záhřebu bude bojovat ve váhové kategorii do 74 kilogramů. Do ledna musí zhubnout. O olympiádu bude usilovat v osmašedesátce.