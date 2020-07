Excelentní výkon na překážkách zajistil Zabloudilovi v premiéře bronz

Povedený vstup do sezony. Pelhřimovský extrémní překážkový běžec Jan Zabloudil vybojoval v maďarském Orfú v kategorii třicet až třicet čtyři let třetí příčku. „Byl to můj první letošní závod, jsem rád, že jsem do Maďarska jel,“ svěřil se.

Jan Zabloudil skončil v prvním závodě po soutěžní pauze na třetím místě. | Foto: archiv Jana Zabloudila