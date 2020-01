Cennou remízu uhráli kuželkáři Kamenice nad Lipou ve II. lize. Přivezli si bod z Blanska, které bylo před zápasem druhé v tabulce. Své duely sice vyhráli jen Jakub Ouhel a Karel Dúška, ale kýžené dva bodíky tým získal za vyšší součet všech výkonů. Blansko v tomto směru přehrál o tři kuželky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Pro nás je to velmi cenný bod. Uhráli jsme ho se soupeřem, kterému nechybí sebevědomí. Blansko se netají tím, že si to chce s Přerovem rozdat o postup do první ligy. Remíza je to zasloužená, i když musím uznat, že jsme měli i trochu štěstí,“ přiznal hrající trenér Slovanu Karel Dúška.