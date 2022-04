Nečeká je ovšem jednoduchý úkol, protože úvodní duel vyhrál brněnský celek o čtyři branky 30:26. „Situace je naprosto jasná, potřebujeme zvítězit o pět branek,“ uvědomoval si kormidelník Sokola Peter Kostka.

Probuzení v pravý čas: Kanonýr Prášil střelecky procitl a Bystřice ihned vyhrála

Současně nastínil, jaká cesta by k tomuto cíli mohla vést. „Musíme se maximálně zbláznit. Všechno postavit na nátlakové hře, plné energie a sprintů. Taková je naše DNA, nejsilnější zbraň, kterou od nás naši skvělí fanoušci očekávají,“ prozradil.

K prvnímu nevydařenému duelu už se kouč Nového Veselí nechtěl příliš vracet. „Nemá cenu to opět rozebírat. Je sice pravdou, že herně jsme byli dlouhé minuty lepším mužstvem, jenže nám uteklo několik situací v závěru zápasu. Především jsme ale nezvládli několik poměrně lehkých protiútoků k vyřešení, kterými jsme mohli Brno zlomit,“ popisoval.

Kostka věří, že blížící se konec sezony nebude mít na výkon jeho oveček negativní dopad. „Čeká nás předposlední zápas letošního ročníku. V žádném případě si jej nechceme jít jen tak užít. Radost a případné oslavy mohou přijít až po úspěšném výsledku. Zápas chceme odmakat na sto procent, pevně doufám, že se nám to také podaří,“ vyslovil své přání.

Bez divácké podpory. Týmy z Vysočiny ve třetí lize zajíždí na stadiony soupeřů

Z průběhu této sezony už jsou hráči Sokola poučení, jakým výkonem se nesmí prezentovat. „Musíme zapomenout na profesorskou házenou, založenou na efektivitě v postupném útoku. To by byla naše smrt a Brno by nás jistě vyškolilo,“ přiznal Kostka.

Postupující s tohoto dvojutkání se utká o konečné páté místo s lepším ze souboje Kopřivnice s Lovosicemi. Poražení si zahrají o sedmou příčku.