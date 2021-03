Chtělo by se říci, že na situaci může vydělat. Pelhřimov, který na úrovni první ligy spolupracuje s akademií v Jindřichově Hradci, totiž postavil prakticky nejmladší tým z prvoligového pelotonu. „Předpoklad je, že nám tým zůstane ve stejném složení i na další sezonu. Naši odchovanci určitě, kluci z akademie patrně také. Většina z nich v ní byla prvním rokem a na jednu sezonu se do akademie nechodí. Většinou nejméně na dvě, spíš na tři,“ zmínil pozitivum asistent trenéra Ivo Rizák.

Pak je tu ale jenže. A ne malé. „Hráči v tomto věku potřebují hrát a trénovat. Bez sbírání herních zkušeností nerostou. Vynechaná sezona je poznamená určitě více než třicátníky,“ uvedl.

Navíc část prvoligové konkurence není v situaci Pelhřimova. Je na tom lépe. Béčka a spolupracující kluby v této sezoně mají hráče v profesionální Kooperativa NBL. Tam se obecně pracuje s širšími kádry než dříve. „Letos nejvyšší soutěž hraje víc mladých než v minulých letech. Sice tam sbírají starty po minutách, ale v kombinaci s pravidelným a kvalitním tréninkem jsou na tom rozhodně lépe než my,“ vyslovil přesvědčení Ivo Rizák.

Pelhřimov se netají tím, že by chtěl svůj prvoligový tým v budoucnu opřít více o své odchovance. Těch je na soupisce nyní třetina, za pár let by měla být tato skupina rozhodně dominantnější.

Rok bez basketbalového tréninku a herní praxe zapojení pelhřimovského mládí moc nepomůže. „Netrénujeme, vše je teď jen na dobrovolné bázi. To samozřejmě stačit nemůže. Hráč se sám od sebe na prvoligovou úroveň neposune. Myslím si, že v ohledu na doplňování týmu o naše odchovance rok ztratíme. Tahle snaha prostě na chvíli zamrzne,“ předpověděl asistent trenéra Sojek.