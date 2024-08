Na turnaji ve váze do 57 kilogramů vypadla hned v prvním kole, když Kanaďance Skylar Parkové podlehla na body „Se svým výkonem jsem spokojená, nechala jsem tam, co jsem mohla a jak jsem měla natrénováno. Soupeřka byla párkrát lepší a to se v tomto sportu holt občas stává. Velice si vážím podpory fanoušků, děkuji za podporu od města a hlavně oddílu, který pan Lacek založil, bez něho bych se do Paříže určitě nedostala,“ uvedla pelhřimovská rodačka.

Ta si užila atmosféru vrcholné akce ve francouzské metropoli. „Podpora od fanoušků byla obrovská jak v Čechách, tak na místě v Paříži. Fandilo se bez ohledu na to, jestli byl člověk outsider, či favorit. Místní lidé vytvořili skvělou kulisu a velice jsem si to užila,“ okomentovala s úsměvem na tváři Hronová.

Ta ještě před startem pod pěti kruhy dokončila inženýrský titul. „Můj obor civilní nouzové plánování je v tomto ohledu velice benevolentní. Nevyžaduje častou účast ve škole, je to spíše o tom samostudiu, které mi nedělá problém. Je to svým způsobem relax, kdy si mohu od toho sportu také na chvíli odpočinout,“ doplnila Hronová ohledně úspěšného počínání na vysoké škole před startem olympijských her.

Na Masarykovo náměstí v Pelhřimově si našly cestu vyšší desítky lidí. „Je úžasné, že se tu sešlo tolik fanoušků, ale zároveň je tu stále krásná rodinná atmosféra. S hodně lidmi se tu znám a je to velice příjemné. Snažím se vracet do Pelhřimova každých čtrnáct dní za rodinou, samozřejmě, ne vždy to vyjde. Můj nabitý tréninkový program a soutěže to občas nedovolí, ale snažím se co nejvíce vracet domů,“ řekla pětadvacetiletá sportovkyně.

Té dokonce složili píseň. „Byl to kamarád, vypomohl si umělou inteligencí. Když jsem ji poprvé zaslechla, tak mi to vehnalo slzy do očí,“ uzavřela Hronová.