Pelhřimov – Na body nedosáhli. Florbalisté pelhřimovského Spartaku prohráli v zápase Národní ligy s Horní Suchou. V tabulce se propadli ze čtvrté na šestou příčku.

Pelhřimovští florbalisté. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

„Do půlky zápasu to bylo velice vyrovnané. Po vyrovnání na 3:3 jsme nedokázali přidat další góly a naopak jsme inkasovali. Na to už jsme nestačili reagovat a soupeř dotáhl utkání do vítězného konce,“ rekapituloval duel trenér Pelhřimova Petr Zajíček.