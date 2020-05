Už je zpátky. Česká reprezentantka a členka pelhřimovského klubu SK Taekwondo Lacek Iveta Jiránková už zase tráví hodiny na tatami. Zatím ale jen trénuje. O bojům o medaile na turnajích je stále ještě daleko. Natož pak k bitvě o vytouženou olympiádu. „Jak to bude s odloženou olympijskou kvalifikací nevím. Zprávy ohledně nového termínu zatím nemáme,“ svěřila se.

Taekwondistka Iveta Jiránková (vpravo) s oddílovou a reprezentační kolegyní Dominikou Hronovou už zase trénují. | Foto: archiv SK Taekwondo Lacek

Ano, z hlediska termínového kalendáře je v tuto chvíli její sport ve vzduchoprázdnu. Pořadatelé turnajů vyčkávají, nic neplánují. To platí pro Čechy a Evropu obecně. „Všechno je zrušené. O turnajích teď nemá cenu se bavit. Dozvěděli jsme se jen to, že budeme mít v létě soustředění reprezentace. Samozřejmě v Čechách,“ naznačila, že kvůli nejbližšímu programu rozhodně do diáře nahlížet nemusí.