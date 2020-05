Divit se tomu nelze. Dva měsíce bez turnajů jsou znát. Chybí nejen pravidelná dávka adrenalinu. „Ti mladší řeší medaile, u těch starších závodníků je to o něčem jiném. Zjišťují, že ztrácí v bojích jistotu. Chybí jim zpětná vazba na to, čemu se věnují o trénincích. Nevědí, jakým směrem se vyvíjí jejich výkonnost,“ argumentoval.

Vycestovat na turnaj do zahraničí je momentálně věc neřešitelná. Jen otevření hranic na to nestačí. „Nemůžeme někam dojet a pak být dva týdny v karanténě. Chodíme do práce, do školy. Není možné ani to, abychom podstupovali testy na koronavirus. To by nám naši činnost hodně prodražilo,“ vysvětlil.

Pelhřimovský klub tak hledá náhradní řešení. Prázdný termínový kalendář chce naplnit tréninkovými turnaji. „Kolem šestého června už by to mohlo jít. Naším plánem je uspořádat turnaj jen v rámci klubu. Uvidíme, jaké se nám pak budou otevírat možnosti. Rád bych na konci června udělal turnaj i pro ostatní týmy z Čech,“ naplánoval si Petr Lacek.