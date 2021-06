Humpolečtí tenisté chtějí pochopitelně domácí prostředí využít k výhře. „Trochu nás mrzí, že jsme se nedostali do finále, ale i v utkání o třetí místo chceme vyhrát. Čeká nás ovšem silný protivník,“ poznamenal k nadcházejícímu duelu první hráč i kapitán humpoleckého tenisového áčka Filip Němec.

Humpolec hraje poprvé v sezoně doma. Ve druhém kole před dvěma týdny rozhodla o těsné prorážce Humpolce s LTC Tábor 1903 B poměrem 4:5 v semifinále závěrečná čtyřhra, přesněji supertiebreak za stavu 1:1 na sety.

V sobotu by za nejlepší vysočinské divizní družstvo měli nastoupit i hráči, kteří před týdnem s úspěchem absolvovali oblastní přebor jednotlivců, tedy Lukáš Chyba, který prohrál až ve finále, a Milan Buček, který podlehl vítězi přeboru Jakubovi Marcollovi rovněž ve třech setech v semifinále. Hrát by měla i Simona Brožová, která spolu se strakonickou Kamilou Neradovou došla až do finále čtyřhry. Z rodinných důvodů, kvůli narození potomka, bude pravděpodobně chybět David Kabelka, jehož by v sestavě nahradil Filip Straka.

Pokud se naplní předpověď počasí, tenisty čekají náročnější podmínky, v sobotu má být třetí den v řadě třicet stupňů. „Začínáme v devět ráno, končit bychom mohli kolem jedné odpoledne, s očekávanými vysokými teplotami bychom se měli vypořádat. Závěrečný zápas si chceme užít,“ dodal Filip Němec.

V Jihočeské divizi hraje o konečné sedmé místo s Hlubokou TK Pelhřimov, oba kluby jsou již jistými sestupujícími. V Jihomoravské divizi hraje o konečné páté místo HTK Třebíč B s TJ Sokol Uherský Brod a o sedmé místo TK Spartak Jihlava B s TC Brno B, vítěz tohoto duelu divizi zachrání. Oba vysočinské kluby hrají venku.