Brankář FC Vysočina Jihlava Adam Jágrik.Zdroj: Deník/Karel Líbal

ADAM JÁGRIK (Brankář FC Vysočina Jihlava): „Především bych si přál, aby mně a blízkým drželo zdraví a byli jsme pokud možno šťastní. Stejně tak bych si přál, abychom si jako občané zvolili rozumnou a reprezentativní hlavu státu. A co se týče dění na hřišti, tak bych v jarní části chtěl pozvednout a ustálit svoje výkony, a s týmem atakovat TOP4. A v té podzimní se ještě více posunout a říct si o angažmá v nejvyšší soutěži. Fotbal je v tomhle natolik nevyzpytatelný, že si ani nedovolím tipnout, co by se mohlo stát, protože to většinou končí přesně naopak.

Sportovním fanouškům bych přál samozřejmě taky pevné zdraví, aby stále bavili sportem jejich srdce a aby jim přinášel co nejvíce radosti. A v neposlední řadě, aby byli součástí spousty vítězství a neztráceli nadějiv lepší zítřky.“