O tragédii v deváté etapě, kdy po střetu s kamionem Aleše Lopraise zemřel devětašedesátiletý fanoušek z Itálie, však původně ani nevěděl. „Já jsem se to dozvěděl skoro až o den později,“ ohlédl se za těžkou situací Ouředníček. „Čekali jsme na něj na trati až pojede, a on stále nejel. Teprve tehdy jsme se tu celou strašnou příhodu dozvěděli.“

Pro třiapadesátiletého brněnského rodáka byla ta zpráva šokující. „Mě celá událost strašně moc ranila,“ přiznává. „Aleš je ohromně citlivý kluk a nechtěl jsem, aby si něco vyčítal. Naštěstí ho neskutečně podpořili fanoušci. Byla to fakt veliká, masivní podpora. Všichni zdůrazňovali, že to nebyla chyba jeho, ale toho diváka. Je to sice věc, se kterou se musí člověk naučit žít, ale na bázi běžné nehody.“

Osminásobný účastník Dakaru si dokáže poměrně přesně představit, co se na trati stalo z pohledu pilota. „Je to tak, že diváci ani nemají představu o tom, kudy trať vede. V podstatě si myslí, že když tam vede jedna stopa, musí po ní jet potom všichni. Tak to ale neplatí,“ vysvětluje Ouředníček. „Mně se vícekrát stalo, že na několika místech, kde jsem sledoval tým Toyoty, jsem zvedal diváky. Řidič vás opravdu nevidí. Když vyjíždíte nahoru, tak máte před sebou jenom modré nebe. Co je za dunou vážně nevidíte. Takže je strašná nezodpovědnost od diváků postavit se tak, jako to bylo i při zmíněné nehodě.“

Kromě riskujících diváků kritizuje Ouředníček také organizátory. „Je mi líto, že se to stalo, je mi líto i toho diváka. Myslím, že by je měl pořadatel víc před příjezdem upozorňovat, jak se mají chovat,“ nabízí svůj pohled. „Oni mají pro místní obyvatele takový obrázkový manuál, jak a kde stát, jak nebýt přímo v trati a nezavazet tam. Jenže turisté, kteří tam přijedou jen na závod, se chovají různě. Pořadatelé přitom často, když vidí velký počet diváků právě někde u těch dun, tam i nalétávají vrtulníky a snaží se je usměrnit, nebo je posunout.“

Raritou na trati Dakaru nejsou ani další těžko pochopitelné události. „Fanoušci tam sami jezdí se svými auty, často se dostanou do tratě a kolikrát i jedou v protisměru. Jsou tam takové okamžiky. U těch Arabů to ale není takový problém, mají k tomu docela respekt a jsou v tomto směru vzdělávaní. Jenže ostatní, především Evropané, jsou jako splašení,“ prozrazuje Ouředníček.

Nejen zásluhou těchto zkušeností se dostalo Lopraisovi velké solidarity i od ostatních závodníků. „Každému to bylo strašně líto. Ta podpora byla stejně silná jako od fanoušků,“ uvedl pilot z Vysočiny. „Žádný závodník nechce nic takového zažít. To je to nejstrašnější, co se může stát. Tím, že to bylo absolutně jednoznačně bez viny Aleše, se všichni postavili na jeho stranu a morálně ho podporovali. Myslím že to byla hodně pozitivní pomoc k tomu, aby vše Aleš v sobě dokázal vstřebat.“

Podobné tragédie se na závodech čas od času stávají. Tomáši Ouředníčkovi se zatím vyhýbají. „Bohudíky. Zažil jsem například, že se v našem okolí vážně zranil nějaký závodník. Byl jsme na Dakarech, kdy došlo i k úmrtí diváka. Někdy je to i vinou pilotů,“ připouští.

Závěrem na konto řidičských selhání připomíná Ouředníček pro příklad událost z roku 2016, kdy došlo rovněž ke střetu vozu s diváky. „Tehdy to ale byla vina zjevně pilotky. Byla to řidička z Číny, která jela miníkem. Auto neměla vůbec načtené, údajně neuměla vůbec jezdit. Jen si prostě zaplatila start. Na jednom skoku to nezvládla a najela do diváků. Myslím, že tenkrát tam nebylo žádné úmrtí, ale bylo tam několik těžkých zranění, dokonce i dětí. Rallye byla potom úplně zastavená. Tohle bylo vinou špatné přípravy závodníka a byl bych vůči němu úplně nekompromisní. Ale pokud je to tak, že se divák nezachová seriózně, jako v případě Aleše, je to jenom smůla pro pilota. Určitě ne jeho vina,“ uzavírá jednoznačně Tomáš Ouředníček.