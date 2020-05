Přiznal, že po zveřejnění výsledků turnaje, který se uskutečnil formou videa na dálku, byl v šoku. V ještě větším jeho mladá bojovnice. „Mám velkou radost. Je to moje nejcennější medaile,“ prohlásila překvapená závodnice.

Obdivuhodné je, jakým způsobem se dokázala na turnaj nachystat. „Třetí ze soutěžních sestav se naučila úplně sama. Odkoukala to na videu. Pak jsem za ní dojel domů a během hodiny jsme to vypilovali,“ vysvětlil Petr Lacek a dodal: „Jsem překvapený a hlavně pyšný. Je to velký výsledek. Vždyť na turnaje se zúčastnili závodníci z jednačtyřiceti zemí.“ Jeho radost ještě umocňuje šesté místo je o málo starší Tereza Urbánková.

Pelhřimovský oddíl se specializuje na olympijskou odnož taekwonda, jeho takřka výhradní doménou je sportovní boj. Závodníci se učí sestavy jen kvůli zkouškám na výkonnostní pásky. Vzhledem k pro sport v ne zrovna přívětivé době a zavřeným hranicím začal trenér Petr Lacek své svěřence přihlašet na videoturnaje v sestavách. Výsledky nejsou rozhodně špatné. Medaile už do Pelhřimova putovaly z klání v Estonsku, SK Taekwondo Lacek se neztratil ani na turnaji v Praze. Medaile z Argentiny je přesto výsledkem hodně nečekaným.