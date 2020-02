Pelhřimov těsně prohrál s Polesím, když začal špatně. Hosté získali vedení 3:0. Pak Spartak skóre otočil, za stavu 8:7 to vypadalo, že směřuje k vítězství. Jenže poslední tři dvouhry nabídly další obrat. Na stranu Polesí přidali klíčové body Jiří Hanzálek, Smeták a Václav Hanzálek.

Ještě méně se čekala porážka Pelhřimova s poslední Kamenicí nad Lipou. Domácí opět nezvládli čtyřhry, následně jejich stíhací jízda přinesla srovnání stavu na 7:7. Finiš patřil Kamenici nad Lipou. Vyhrál Jeníček, zápas na stranu hostů definitivně strhli v pětisetových bitvách Zápotočný a Klapp.

Dvě výhry si připsala Chmelná a drží čtvrtou příčku. S Třebíčí měla minimum práce, ztratila jen bod v deblu. Pak už následovala šňůra výher, která zápas rychle ukončila. Velké Meziříčí vzdorovalo už více. Klíčovým hráčem Chmelné byl Petr Marek ml., který vyhrál všechny čtyři singlové duely.

Zajímavý zápas o patro níže v krajském přeboru I sehrálo béčko Chmelné. Čtyři body bralo za výhru na stolech Nových Dvorů. Může se jednat o zásadní počin v boji o záchranu. Vyrovnaný zápas rozhodoval závěr, v němž se povedlo Chmelné vyhrát čtyři duely v řadě. Napůl byl úspěšný Humpolec, kterému se povedlo porazit Nové Město, ale prohrál ve Lhotkách.

Divize

13. kolo: HB Ostrov C – Kamenice nad Lipou 10:2, Spartak Pelhřimov – Polesí 8:10, Jemnice – Velké Meziříčí 8:10, Chmelná – Třebíč 10:1, Jihlava – Chotěboř 9:9, Třešť – Polná 1:10, 14. kolo: Spartak Pelhřimov – Kamenice nad Lipou 7:10, HB Ostrov C – Polesí 10:0, Chmelná – Velké Meziříčí 10:6, Jemnice – Třebíč 10:3, Třešť – Chotěboř 5:10, Jihlava – Polná 10:4.

1. HB Ostrov C⋌14 12 2 0 0 138:52 52

2. Pelhřimov⋌14 10 1 3 0 127:88 45

3. Jihlava⋌14 9 1 4 0 117:86 42

4. Chmelná⋌14 7 1 6 0 108:96 36

5. Jemnice⋌14 7 1 6 0 115:104 36

6. Polesí⋌14 6 2 6 0 102:108 34

7. Chotěboř⋌14 6 1 7 0 105:111 33

8. Polná⋌14 5 3 6 0 117:108 32

9. V. Meziříčí⋌14 5 3 6 0 100:117 32

10. Třešť⋌14 3 2 9 0 98:127 25

11. Třebíč⋌14 2 2 10 0 70:134 22

12. Kamenice n. L.⋌14 2 1 11 0 67:133 21

Krajský přebor I

13. kolo: Lhotky – Světlá n. S. 10:4, Nové Město – Humpolec 1:10, Nové Dvory – Chmelná B 6:10, Nížkov – Telč 8:10, Jihlava B – Chotěboř B 8:10, Jiskra H. Brod B – Žďár n. S. B 9:9, 14. kolo: Nové Město – Světlá n. S. 6:10, Lhotky – Humpolec 10:7, Nížkov – Chmelná B 10:4, Nové Dvory – Telč 7:10, Jiskra H. Brod B – Chotěboř B 10:4, Jihlava B – Žďár n. S. B 3:10.

1. Telč⋌14 10 0 4 0 124:88 44

2. Světlá⋌14 9 2 3 0 127:94 43

3. Jiskra HB B⋌14 9 1 4 0 112:91 42

4. Chotěboř B⋌14 9 0 5 0 118:89 41

5. Žďár n. S. B⋌14 7 2 5 0 110:92 37

6. Humpolec⋌14 7 1 6 0 107:104 36

7. Nížkov⋌14 6 2 6 0 112:112 34

8. Lhotky⋌14 5 1 8 0 102:111 30

9. Nové Dvory⋌14 4 3 7 0 98:128 29

10. Jihlava B⋌14 4 1 9 0 92:122 27

11. Chmelná B⋌14 3 2 9 0 90:126 25

12. Nové Město⋌14 2 1 11 0 79:128 21

Krajský přebor II

13. kolo: HB Ostrov D – Rokytnice 10:4, Chotěboř C – Náměšť 10:8, Jemnice B – M. Budějovice A 8:10, M. Budějovice B – Třebíč B 9:9, Humpolec B – Lukov 10:8, Sj. Pacov – Výčapy 10:7, 14. kolo: Chotěboř C – Rokytnice 10:2, HB Ostrov D – Náměšť 10:2, M. Budějovice B – M. Budějovice A 5:10, Jemnice B – Třebíč B 10:8, Sj. Pacov – Lukov 10:6, Humpolec B – Výčapy 10:5.

1. HB Ostrov D⋌14 11 1 2 0 133:75 48

2. M. Budějovice⋌14 11 1 2 0 133:78 48

3. Lukov⋌14 9 1 4 0 126:96 42

4. Náměšť n. O.⋌14 8 2 4 0 119:97 40

5. Chotěboř C⋌14 6 3 5 0 107:110 35

6. Sj. Pacov⋌14 7 0 7 0 103:114 35

7. M. Budějovice B⋌14 6 2 6 0 114:113 34

8. Rokytnice n. R.⋌14 6 1 7 0 106:109 33

9. Humpolec B⋌14 5 1 8 0 89:126 30

10. Třebíč B⋌14 4 1 9 0 104:123 27

11. Jemnice B⋌14 3 1 10 0 96:131 24

12. Výčapy⋌14 1 0 13 0 78:136 17

Krajský přebor III

13. kolo: Světlá B – Kamenice n. L. B 10:5, Chotěboř D – Třešť C 10:8, Žďár n. S. D – V. Meziříčí B 10:6, Rovečné – Žďár n. S. C 10:4, Třešť B – Kamenice 3:10, Sp. Pelhřimov B – Polná B 9:9, 14. kolo: Chotěboř D – Kamenice n. L. B 9:9, Světlá B – Třešť C 10:0, Rovečné – V. Meziříčí B 10:1, Žďár n. S. D – Žďár n. S. C 8:10, Spartak Pelhřimov B – Kamenice 4:10, Třešť B – Polná B 3:10.

1. Polná B⋌14 10 3 1 0 135:79 47

2. Žďár n. S. C⋌14 10 1 3 0 126:85 45

3. Žďár n. S. D⋌14 10 0 4 0 127:97 44

4. Rovečné⋌14 9 2 3 0 126:79 43

5. Třešť B⋌14 9 1 4 0 116:97 42

6. Kamenice⋌14 7 1 6 0 109:98 36

7. Světlá B⋌14 6 0 8 0 96:109 32

8. Třešť C⋌14 5 0 9 0 95:117 29

9. V. Meziříčí B⋌14 4 1 9 0 98:122 27

10. Kamenice n. L. B⋌14 3 2 9 0 85:125 25

11. Sp. Pelhřimov B⋌14 2 3 9 0 82:129 23

12. Chotěboř D⋌14 1 2 11 0 78:136 19