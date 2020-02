„Myslím si, že s bodem jsou spokojené obě strany. Byl to absolutně remízový zápas,“ svěřil se vedoucí mužstva Pavel Ryšavý.

Pokud byl někdo blíže k vítězství, byl to právě jeho tým. Po dvou čtveřicích vedl 3:1. „Asi by se nám i povedlo vyhrát, ale domácí dobře vystřídali. Poslali do hry Pospíchala, který nejen uhrál bod, ale dostal je do výhody v součtu kuželek. Moc nechápu, proč nehrál od začátku,“ divil se Ryšavý.

V závěru duelu to naopak vypadalo na obrat. Za výhrou ve svém duelu s jistotou směřoval Bártů, dobře hrál i Brtník. „Naštěstí David Švéda v závěru zabral a uhrál pro nás důležitý čtvrtý bod,“ radoval se z výsledku.

DAČICE B – ŽIROVNICE 4:4 (3276:3244)

Výkony: Stuchlík 522, Malínek 521, Prkna (61. Pospíchal) 533, Janák 555, Bártů 588, Brtník 557 – P. Ryšavý 532, Čekal 529, J. Kožich 568, F. Kožich 498, Solař 549, Švéda 568.

Ostatní výsledky 14. kola: Mistřín – Slavonice 8:0 (3316:3183), Start Jihlava – Husovice C 7:1 (3315:2940), Machová – Dačice C 5:3 (3253:3207), Prušánky – Lokomotiva ČB 5:3 (3198:3168), Šanov – Valtice 2:6 (3375:3472).

1. Prušánky⋌14 10 0 4 72,0:40,0 20

2. Valtice⋌14 8 1 5 64,0:48,0 17

3. Mistřín⋌14 7 2 5 61,0:51,0 16

4. Dačice C⋌14 8 0 6 58,0:54,0 16

5. Lokomotiva ČB⋌14 7 1 6 59,0:53,0 15

6. Žirovnice⋌14 6 3 5 58,0:54,0 15

7. Start Jihlava⋌14 7 0 7 54,0:58,0 14

8. Šanov⋌14 6 1 7 59,0:53,0 13

9. Dačice B⋌14 6 1 7 54,0:58,0 13

10. Slavonice⋌14 5 0 9 46,0:66,0 10

11. Husovice C⋌14 5 0 9 44,0:68,0 10

12. Machová⋌14 4 1 9 43,0:69,0 9