Budeme muset vyhrávat, ví florbalisté Třebíče

S výjimkou profesionální Superligy se o body nebojuje už více než čtyři měsíce. Přesto není vyloučeno, že se florbalové soutěže dohrají s plnou porcí zápasů. „Zbývá poměrně dost času. Svaz na to pamatoval a už před začátkem sezony přijal opatření, že termín pro dohrání soutěží je do konce června,“ vysvětlil Jan Koten, jeden z trenérů Pelhřimova a účastníka Národní ligy. Co ale bude, když se to nestihne?

Florbalisté pelhřimovského Spartaku za necelou čtvrtinu základní části Národní ligy vyhráli jen jeden zápas. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ze sportovního hlediska je odehrání celé sezony bezpochyby ideálem. Další varianty je ale třeba brát v potaz. Netýkají se jen pelhřimovského Spartaku, třetí nejvyšší soutěž hrají také Snipers Třebíč. První možnou je předčasné ukončení soutěží, anulování výsledků, nikdo by nepostoupil a nikdo nesestoupil. Opakoval by se tak předešlý ročník. Pak je tu varianta druhá, pro celky z Vysočiny v nepříjemná. Pokud se stihne odehrát alespoň polovina základní části, budou se výsledky počítat a k přesunům mezi jednotlivými patry soutěží dojde. Pohled na tabulku je varující. Třebíč je ve třetí nejvyšší soutěži čtvrtá ode dna, Pelhřimov dokonce předposlední. Do kvóty padesáti procent zápasů základní části v tuto chvíli zbývá šest kol. „Bodové rozdíly jsou minimální. Je jasné, že za takové situace bychom museli hrát a vyhrávat,“ přiznal vedoucí družstva Snipers Ladislav Bazala. Porazit HB Ostrov? Musel bych si pak najít práci, směje se Štěpánek Přečíst článek › V Pelhřimově se o černém scénáři v podobě zkrácené sezony a tudíž nekompromisním boji o záchranu zatím nechtějí bavit. „Situace se neustále vyvíjí. Termín pokračování sezony není otázkou pro nás v klubech. Rozhodne o něm svaz. My se budeme muset jeho rozhodnutí podřídit,“ reagoval smířeně Jan Koten. Přiznal ale, že neví na čem je. „Zaznamenal jsem informace o možném brzkém rozjezdu amatérského sportu pod podmínkou testování, na druhé straně zase začaly růst počty nakažených. Je v tom těžké se orientovat a dělat nějaké závěry,“ prohlásil.