Po několika měsících bez pořádného turnaje a týdnech bez tréninku čeká pelhřimovský klub SK Taekwondo Lacek velká výzva. Bude jí víkendové mistrovství Evropy klubů v chorvatském Záhřebu.

Pelhřimovský trenér Petr Lacek žádné velké ambice před turnajem v Záhřebu nemá. | Foto: archiv SK Taekwondo Lacek

Pelhřimovský klub se na totožné akci v minulosti blýskl. Vybojoval čtvrtou příčku a za normálních okolností by měl nyní podobné ambice. „Kdybychom měli možnost trénovat, jak jsme zvyklí, bylo by v silách týmu, skončit do pátého místa. Při podmínkách, které teď máme, to ale reálné není,“ říká trenér Petr Lacek a zemitě doplňuje: „Bude to o tom, abychom nedostali na hubu.“