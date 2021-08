V ryze českém sportu jich ani více není. Na hřišti pod Orlíkem budou k vidění reprezentace Čech a Moravy. „Je to bezesporu nejlépe obsazený turnaj za poslední roky,“ vyjádřil se předseda pořadatelské Jiskry Jiří Fiala.

Hned ale dodal, že zásluhy na tom má minimální. „Kus práce odvedl hlavně Jarda Barták, který je členem reprezentačního týmu Moravy. Domluvil se se spoluhráči. Když se to dozvěděla česká reprezentace, tak projevila také zájem. Přece jen turnajů teď není mnoho,“ pověděl, jakým způsobem se reprezentační výběry na Vysočinu dostaly.

Turnaji to tak dalo punc jedinečnosti. „Reprezentační týmy tu nikdy v historii nehrály. Kdysi se tu potkávali vítězové ligy a Českého poháru, ale to bylo jen pár let. V posledních ročnících jsme účastníky sháněli obtížně,“ přiznal Fiala.

Klání je výjimečné i z jiného důvodu. Obvykle o trofej usilovaly čtyři týmy, letos jich do bojů zasáhne šest. Zmíněné reprezentační výběry doplní prvoligové Čakovice, druhou nejvyšší soutěž budou zastupovat Chomutov, Modřany a domácí Humpolec. Vzhledem k hernímu systému každý s každým se turnaj stane celodenní záležitostí. Slavností zahájení je v osm hodin ráno.

Zálesí se bude hrát po roční pauze. Loni se turnaj neuskutečnil, ač vůle pořadatelů byla enormní a pracovalo se s několika termíny. Epidemiologická situace byla prostě proti. „Na poháru mezi vítězi máme napsáno Covid-19. Po letech si naši následovníci mohou říkat, jací byli ti dědci šprýmaři,“ uvedl s úsměvem předseda klubu.