MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zdroj: se svolením Zdeňka Švece

V sobotu třináctého května se konalo v Praze mistrovství České republiky seniorů. Zasáhlo do něj i pět havlíčkobrodských zápasníků.

Pod vedením trenéra Tomáše Šimka získali v konkurenci sedmačtyřiceti závodníků z jedenácti oddílů dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.

Výsledky brodských zápasníků

Matěj Zvolánek (do 63 kg) 3. místo

Michal Novák (do 72 kg) 1. místo

Michal Hauser (do 72 kg) 7. místo

Jan Benc (do 87 kg) 9. místo

Marcel Albini (do 130 kg) 1. místo