To byl mač. Florbalisté pelhřimovského Spartaku po nervydrásající bitvě odvezli tři body ze Svitav a v tabulce Národní ligy se po jednodenní absenci vrátili do první osmičky. Patří jim sedmá příčka.

První třetina ani nenaznačila, kdo by se mohl radovat z vítězství. Na gól pelhřimovského Kociána odpověděl využitím přesilovky Prudil. Hosté ve druhé dvacetiminutovce zřetelně přidali na tempu a hned to bylo vidět na skóre. Do tříbrankového vedení je posunuly dvě trefy Fučíka a Slámy.