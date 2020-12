Trenérsky celé trio dovedl k úspěchům Martin Borek, který si výsledku velmi považuje. „Historicky to byl náš nejlepší ročník. Na mistrovství republiky jsme nikdy neměli tři boxery a už vůbec ne tři medaile. Cenné je i to, že se nám v pro trénink náročných podmínkách povedlo připravit tak, abychom byli konkurenceschopní mezi reprezentanty,“ prohlásil.

Vendula Sedláčková sice získala ve váhové kategorii do čtyřiašedesáti kilogramů třetí titul za sebou, ale o nějaké splnění povinnosti nemohla být řeč. Už jen z toho důvodu, že vážný zápas neměla jedenáct měsíců. „Byla jsem hodně nervózní, spadlo to ze mě až ve chvíli, kdy mi trenér řekl, že jsem vyhrála první kolo,“ řekla o boji o zlato studentka sportovní školy se zaměřením na bezpečnostní služby.

Soupeřku měla hodně nepříjemnou, Tereza Dvořáková se vyzná i v jiných sportech. Zkoušela MMA, boxovala také v profesionálním ringu. „Soupeřka nebyla žádné ořezávátko. Navíc měla za sebou už jeden zápas, ve kterém vyhrála, dostala se do pohody. Vendy to ale zvládla, i když nervozita tam byla,“ přiznal Martin Borek. Nejvyrovnanější bylo úvodní kolo. V něm nebyly verdikty rozhodčích jednotné, Sedláčková ho získala poměrem 4:1. Pak ale začala dominovat. „Spadl z ní stres. Začala soupeřku rozbíjet a rozbíjet. Zlomila ji odhodláním, lepší fyzickou připraveností,“ vysvětlil kouč.

Za šok lze označit stříbro o rok mladší Kateřiny Vondráčkové z Putimova u Pelhřimova, která na mistrovství republiky jela jen po dvou zápasech v ringu. Medaile v kategorii do pětasedmdesáti kilogramů je tak do značné míry dílem odvahy. Nejprve si poradila s Lenkou Čepelákovou, kterou ve třetím kole poslala třikrát do počítání a rozhodčí zápas ukončili.

Ve finále potkala zkušenou Michaelu Brančíkovou z Prostějova, která měla za sebou třicet zápasů v ringu. I když Kateřina Vondráčková prohrála, nebyl to vůbec jednoznačný boj. „Ostudu si neudělala, odboxovala finále celé. Dokonce soupeřku ve třetím kole trefila tak, že půjde na zem. To bylo ale asi deset vteřin před koncem. Byl to hezký závěr,“ potěšilo Martina Borka.

Radost mu udělal i Adam Valenta, který má za sebou přechod z juniorské kategorie mezi dospělé. V prvním kole si poradil s Lukášem Volfem. V zápase měl totální převahu, rozhodčí ukončili boj ve třetím kole. Následné semifinále bylo předčasným finálem. Valenta nemohl mít soupeře silnějšího. Miloš Bártl je trojnásobný mistr republiky, má za sebou v ringu neskutečných 141 zápasů. Porovnávaly se tak dlouholeté zkušenosti a mladická dravost. Dlouho nebylo jasné, co bude více. „Adam podal neskutečný výkon, soupeře dokonale zaskočil. Prohra to byla těsná, Bártl byl několikrát v úzkých,“ těšilo trenéra pelhřimovského borce.

Martin Borek svému svěřenci předpovídá úspěšnou kariéru. „V jeho případě je to jen o zkušenostech. Vždyť bojoval poprvé bez helmy. Když kvalitně potrénuje, bude se dál rychle lepšit.“