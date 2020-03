Když v Pelhřimově slyším ve spojitosti se sportem jméno Valenta, tak se mi vybaví cyklistika. Jste členem tohoto slavného rodu?

Ano. Můj děda je Hugo Valenta. Jeho bratr Richard vlastní cyklistický obchod.

K cyklistice jste musel mít tedy blízko. Neoslovila vás?

Zkoušel jsem to, ale nějak jsem se v tom nenašel. Nechci říci, že by mne to vyloženě nebavilo, ale neviděl jsem tam cestu pro sebe. Necítil jsem, že mám na to, abych byl v ní úspěšný.

Rodina to přijala a dostal jste volnou ruku při výběru sportu?

Nikdo mi neříkal, co mám nebo co musím. Rodiče mne v mých rozhodnutích podporují. Proto jsem chodil na taekwondo, chvíli jsem hrál basketbal. Zkusil jsem toho více.

Až jste skončil u boxu. Čím vás zaujal?

Viděl jsem zápas Floyda Mayweathera s Conorem McGregorem. Byla to obrovská show, hodně mě to zaujalo. I když jsem si box zkusil až rok na to, tak tenhle boj jsem pořád nosil v hlavě. To byl pro mě ten impulz. Postupně si mne tento sport získal i jinak. Není jen o fyzické síle, není to devět minut mlácení. Je to i hodně o přemýšlení, o taktice.

Box je veřejností vnímám hodně kontrastně. Jsou lidé, kteří ho milují a pak ti, co ho považují za surovou záležitost. Vaše okolím přijalo, že chcete být boxerem?

Musím přiznat, že mamka se zpočátku bála. Vadilo jí, že budu dostávat rány do hlavy. Názor postupně změnila. Táta mě podporoval od začátku. Oba se s tím naučili žít. Stejně jako já. Nikomu se nelíbí, když dostává rány. Dělám všechno proto, abych jich dostával co nejméně a když už, tak abych je uměl přijímat.

Boxujete dva roky a už máte juniorský titul mistra republiky. Překvapuje vás strmost vaší cesty?

Baví mne to. Dělám vše pro to, abych se lepšil. V tělocvičně trávím spoustu času. Mám minimum vynechaných tréninků, jezdím na sparingy do Jihlavy. Titul jsem získal rychle, ale kus práce za tím je.

Asi nejzásadnější boj jste podstoupil v semifinále s Nikolasem Gáborem. Před mistrovstvím jste měl na kontě šest zápasů, soupeř dvacetkrát více. Neklepala se vám kolena?

Před zápasem jsem byl nervózní. Moc dobře jsem věděl, kdo stojí proti mně. Gábor je bitkař, agresivní boxer. Proto jsem chvíli bojoval sám se sebou. V hlavě jsem řešil, zda by mi nestačilo třetí místo. Nakonec jsem se kousl a do ringu jsem už šel s tím, že chci vyhrát.

Když jsem si povídal s vaším trenérem Martinem Borkem, tak mi řekl, že to byl hodně těsný souboj, který rozhodly maličkosti. Cítil jste to také tak?

Bezprostředně po boji jsem byl přesvědčený, že jsem vyhrál. Verdikt bodových rozhodčích byl 3:2, což mne překvapilo. Po prvním remízovém kole jsem šel vyloženě do bitky. Přišlo mi, že jsem v ní měl převahu, že rozhodčí rozhodli správně.

Ve finále jste porazil Rudolfa Kraje ml., který měl v zádech otce. Na videu jsem si všiml, že váš soupeř porážku přijal, gratuloval vám. Přijala ji i boxerská legenda?

Všiml jsem si smutku i naštvání. V tu chvíli je to ale pochopitelné. Čekal, že syn vyhraje, já mu sebral sen. O Rudovi mladším musím říci, že se vydal ze všech sil a že to byl dobrý boj.

Ziskem mistrovského titulu se vaše pozice mění. Budete tahákem pro soupeře, porazit vás, bude mít váhu. Jste připravený na ten tlak?

Nebojím se toho. Chci těžké soupeře, protože to je cesta k tomu se lepšit. Těším se na to, teď to bude teprve jízda.

Adam Valenta



– 17 let

– student průmyslové školy, obor mechanik-elektrotechnik

– boxuje necelé dva roky, bilance 9 zápasů/9 výher

– trenéři Martin Borek a Pavel Fejt