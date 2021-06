Na startu, který je v prostorách koupaliště ve Vyskytné (té na Pelhřimovsku), by se mělo objevit na sto padesát rekreačních sportovců, kteří si to rozdají hned v několika kategoriích. „Dospělí budou soutěžit ve dvou kategoriích hobby a sport, pro děti jsme jich vypsali hned několik podle věku,“ sdělil ředitel závodu Stanislav Mozr.

Dospělé v hobby kategorii čeká nejprve dvě stě padesát metrů plavání, elita začne dvojnásobnou distancí. Změny oproti předešlým ročníkům čekají cyklistickou část. „Pro hobíky jsme ji museli zkrátit zhruba o dva kilometry. Důvodem je nesjízdnost cesty na Branišov,“ vysvětlil šéf závodu. Běžecký finiš pak bude měřit čtyři a šest kilometrů.

Dospělí se na start závodu nachystají ve dvou sledech po jedné hodině po poledni. Děti si začnou měřit síly úderem desáté.

Závod bude hodně jiný než v předešlých letech. Protiepidemiologická opatření stále tlačí na pořadatele. „Všichni závodníci musí doložit negativní test. Limituje nás i jejich počet,“ uvedl Stanislav Mozr a dodal: „Budeme to muset zastropovat na sto padesáti. To je podle informací z hygieny. Národní sportovní agentura nám v mailu oznámila, že může startovat závodníků dvě stě. Informace se liší, ale my nechceme problém.“