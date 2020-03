Body v Českých Budějoicích visely vysoko

Kuželkáři Žirovnice prohráli boj o druhou příčku III. ligy. Stydět se však nemusí. „Nahráli jsme nejvyšší výkon z hostující družstev na budějovické kuželně. Na body to ale nestačilo,“ konstatoval vedoucí mužstva Pavel Ryšavý. Slavoj těsně prohrál úvodní dva duely. Ve střední části zápasu ale vyrovnal. „Muselo to být pro diváky zajímavé utkání, protože výhoda v kuželkách se neustále přelévala ze strany na stranu. Ve prospěch domácích to rozhodl novým rekordem kuželny Kamiš,“ označil Ryšavý klíčového hráče zápasu.

Kuželky - ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Václav Tauer