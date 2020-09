V hodně omlazené sestavě inkasovali jedenáct branek. „Propadli zejména v obranné činnosti. Soupeř byl hodně produktivní. Naše zakončení bylo naopak špatné. V naší hře byly i dobré momenty, ovšem těch negativ tam bylo více,“ musel konstatovat trenér Spartaku Jan Koten, který na lavičce po minulé sezoně vystřídal Petra Zajíčka.

Domácí sice dostal v zápase rychle do vedení Jahoda, ale stejně pohotově srovnal Kocián. Deset minut to na malér Pelhřimova nevypadalo. Hra v poli byla vyrovnaná. Pak ale došlo na rozhodující momenty zápasu. Kopřivnice dvakrát slepila dva góly k sobě a po první třetině už to bylo 5:1.

Dá se říci, že od těch chvil už nebylo co řešit. Domácí hru i vývoj skóre kontrolovali. Spartak dokázal snížit na 6:2 a 7:3, ale pak už rezignoval definitivně. Třetí třetina se změnila na exhibici Kopřivnice, zásluhou Vávry, Kubátka a Lichnovského narostlo skóre na hrozivých 11:3.

Pelhřimovská družina tak má o čem přemýšlet. Pokud si nechce nadělat starosti hned na prahu sezony, pak musí v sobotu doma porazit Svitavy.

KOPŘIVNICE – PELHŘIMOV 11:3

Branky: 2. a 13. Jahoda, 11.a 58. Lichnovský, 18., 20. a 29. Opatřil, 37. a 43. Vávra, 39. Zátopek, 49. Kubátko, – 4. Kocián, 36. Smejkal, 38. Knězů. Rozhodčí: Krátký a Vojkůvka. Vyloučení: 1:1 – bez využití. Diváci: 150. Pelhřimov: Kuchař – Kocián, Zrzavý, Šulc, Kalina, Švrkala, Knězů, Fučík, Hendrych, Smejkal, Brothánek, Ješátko, Běhounek. Ostatní výsledky: H. Suchá – Opava 3:1, Svitavy – Třebíč 5:4, Troopers – Rožnov p. R. 13:4, Klobouky – 1. MVIL Ostrava 8:5, Hranice – Hluk 3:6.