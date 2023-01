Patnáctiletá Dominika, závodící za SK Nové Město na Moravě, věřila v medaili z ODM 2023 v úterním hromadném závodě. Na mistrovství České republiky do 15 let 2022 v něm získala zlatou medaili. Nakonec z toho však bylo až sedmé místo. Kvůli šesti chybám na střelnici. „Letos jí to bohužel příliš nestřílí,“ okomentovala závod v tiskové zprávě ČOV jedna z Dominičiných trenérek Veronika Černá.