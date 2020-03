Více než polovinu závodu živila naději na úspěch česká biatlonistka Markéta Davidová. Chyby při střelbě vestoje ji však srazily až na konec druhé desítky. Norskou víkendovou dominanci potvrdila v závodu žen s hromadným startem Tiril Eckhoffová.

Davidová si vedla stejně jako v předchozím programu novoměstského Světového poháru na položkách vleže. Vyčistila všechny terče a v tu chvíli odjížděla po druhé zastávce na střelnici na čtvrtém místě. Jenže ji zradily stojky. Do terče o průměru 11,5 centimetru nevměstnala hned čtyři rány a skončila dvacátá. „Dvě chyby na každé stojce mě mrzí,“ konstatovala lakonicky pro Českou televizi. Tentokrát se trápila i na trati, nepodržely ji lyže.

Výbornou letošní formu prokázala Norka Tiril Eckhoffová. Vedení se ujala v polovině závodu a i přes jednu minelu v závěrečné střelbě ho bez problémů udržela. Pro druhou příčku si dojela šťastná Švédka Hanna Öbergová, bronz udělal radost Franzisce Preussové z Německa.

Očekávaný souboj Norů a Francouzů v mužském závodě vyzněl jasně pro seveřany. Ti se mohli spolehnout na materiální převahu, to reprezentanti ze země Gallského kohouta na lyže vesměs dštili síru.

Proto se i přes tři chyby mohl radovat z triumfu Johannes Thingnes Bø. V závěrečném kole si zopakoval souboj s Emilienem Jacquelinem ze stíhačky na světovém šampionátu v Anterselvě. Tentokrát vyzněl jasně pro něj a opět stáhl manko v celkovém pořadí na vedoucího Martina Fourcada. „Musím jít krok za krokem. Dvě vítězství v Novém Městě mě ale samozřejmě těší,“ usmíval se sympatický Nor.

Ondřej Moravec a Michal Krčmář udělali shodně na střelnici tři chyby a v cíli se seřadili na 19. a 20. pozici. „Jelo se od začátku ve vysokém tempu a na první ležce jsem to pocítil. Rány jsem měl rozlítané, nebylo to žádné grupetto. Závod tak měl od začátku jasný ráz, i když se fyzicky cítím dobře,“ postěžoval si Krčmář.

Závod žen s hromadným startem (12,5 km): 1. Eckhoffová (Norsko) 34:00,8 (1), 2. Öbergová (Švédsko) -25,3 (1), 3. Preussová (Německo) -32,4 (1), 4. Braisazová (Francie) -41,3 (3), 5. Wiererová (ITA) -43,2 (3), 6. Hojniszová-Staręgaová (Polsko) -43,5 (2), …20. Davidová (ČR) -2:31,7 (4).

Závod mužů s hromadným startem (15 km): 1. J. T. Bø (Norsko) 39:32,7 (3), 2. Jacquelin (Francie) -15,1 (0), 3. Peiffer (Německo) -25 (1), 4. Pidručnij (Ukrajina) -27,9 (2), 5. Bjøntegaard (Norsko) -27,9 (2), 6. Dale (Norsko) 34,1 (2), …19. Moravec -2:10,1 (3), 20. Krčmář (oba ČR) -2:27,7 (3).

Blbý příběh bez diváků, tak nazval Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě šéf pořadatelů Jiří Hamza. "Fanoušci se k tomu postavili úžasně. Píšou nám maily, chtějí biatlon podpořit, chtějí nám pomoct a cítí, že to je limitní situace. Musím jim jenom poděkovat a poděkovat i za to, že nepřišli, i když je to paradox," řekl novinářům Hamza.

Tribuny Vysočina Areny zely po čtyři dny prázdnotou, i když byly vyprodané a do areálu se chystalo každý den okolo třiceti tisíc lidí. Kvůli obavám z šíření koronaviru ale Bezpečnostní rada státu v pondělí vstup diváků vyloučila. "Je to blbý příběh," zhodnotil Hamza letošní dění.

"Nechci to zlehčovat, určitě jsou vyšší principy, než je biatlon, ale vnitřně se neumím srovnat, které opatření je dobře a které ne. To musí říct lidé, kteří tomu rozumí. V mých očích je pořád koronavirus rychleji se šířící chřipka a nevím, jestli ta opatření, která jsou z mého pohledu extrémní, jsou správná. To asi vědí ti lidé, co je dělají," prohlásil.

Rozpočet narostl na přibližně 70 milionů korun, což zapříčinilo mimo jiné posílení ostrahy nebo dodatečné stavění plotů. "A je složité domlouvat storna, když dva dny před závody mají všichni vše hotové," řekl Hamza a zopakoval, že jedná s ministerstvem školství o kompenzaci, která se pohybuje okolo padesáti milionů korun. "Potřebujeme v podstatě zasanovat rozdíl ze vstupného a obchodní činnosti, což je asi 35 milionů, a druhou částí je předpokládaná dotace, která měla být na pořádání Světového poháru. Ta výzva ještě nebyla vyhodnocena, ale v minulosti bývala plus minus patnáct milionů," řekl Hamza a jednání označil za konstruktivní.

Ujistil, že faktury dodavatelům rozhodně uhradí. "Musíme, o tom není řeč. I kdybychom si měli půjčit peníze ze svých firem," uvedl Hamza.

Nenadálá situace by neměla mít vliv na kandidaturu Nového Města na Moravě na mistrovství světa v roce 2024. Kongres biatlonové unie IBU rozhodne v záři na zasedání v Praze a Hamza věří, že se šampionát na Vysočinu vrátí. "Pořád žiju v optimistické variantě, že by nás na 2024 nemuselo kandidovat moc, že tlačenice bude na 2025. Pro spoustu lidí jsme teďka jakoby na řadě," řekl.

Vrcholný biatlon se ale znovu představí v Novém Městě už za rok. Od 10. do 14. března 2021 se tam pojede předposlední díl příští sezony Světového poháru. V předběžném návrhu jsou na čtvrtek a pátek sprinty, na sobotu stíhací závody a v neděli by se měly jet smíšené štafety, kterým tradičně předcházejí smíšené dvojice.

Všichni věří, že se do Vysočina Areny vrátí i fanoušci a s nimi bouřlivá atmosféra. "Doufám, že už nepřijde žádný virus. To by bylo blbý dva roky za sebou. Tohle ticho je strašně zvláštní," řekl biatlonista Ondřej Moravec.