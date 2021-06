Poražený bude hrát za dva týdny o sedmé a osmé místo, vítěz nadcházejícího divizního vysočinského derby naopak soutěž zachrání. „Hrajeme na vítězství, béčko chceme v divizi udržet,“ prohlásil předseda TK Spartak Jihlava Miroslav Tomeček. Potěšen je už tím, že se vůbec může hrát a že by mělo být o víkendu konečně pěkné počasí, ale jistotu divize pro příští rok chce pro svůj klub ještě z jednoho důvodu. „V první třídě, kam se z divize sestupuje, hraje klubové céčko a dvě družstva v jedné soutěži přinášejí komplikaci. Kádr bychom museli rozdělit na dvě soupisky, hráče bychom pak nemohli nasazovat jen podle aktuální potřeby družstev,“ poukázal na souvislosti Miroslav Tomeček. Jihlavské béčko prohrálo před týdnem s Kroměříží 2:7, složení družstva nejspíš dozná změn.

Se změnami ve složení družstva počítají i v Třebíči. „Nasadíme nejsilnější možnou sestavu, měli bychom mít vyšší kvalitu než v prvním kole. Chceme vyhrát a divizi zachránit,“ vzkázal směrem k utkání předseda HTK Třebíč František Vinopal. Hrát by měli Ondřej Válek a Monika Svobodová, kteří z různých důvodů v úvodním kole chyběli. Před týdnem hrála obě béčka doma, ale výhoda to nakonec nebyla. V Třebíči by si tak přáli, aby se tato okolnost projevila i v sobotním derby. „Kdyby domácí kurty nebyly výhodou ani tentokrát, tak bychom se nezlobili,“ dodal František Vinopal. Třebíčská rezerva před týdnem prohrála těsně 4:5 se Startem Brno.

O udržení divize bude hrát i TK Pelhřimov v jihočeské divizi. Ten po porážce 3:6 v prvním kole s Bechyní cestuje do Milevska. Naopak o finále bude hrát LTC Humpolec, který jako jediný z vysočinských klubů v úvodní divizním kole uspěl a po výhře 6:3 na LTC České Budějovice B se představí na dvorcích LTC Tábor 1903, kde ho čeká opět soupeřova rezerva.

Divize smíšených družstev dospělých v tenise

2. kolo – sobota 5. června: LTC Tábor 1903 B – LTC Humpolec (semifinále), TK ZVVZ Milevsko – TK Pelhřimov a TK Spartak Jihlava B – HTK Třebíč B (o 5. až 8. místo).