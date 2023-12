Jistě obvyklejší je stěhování z Vysočiny do metropole. Ale opačným směrem? „Na tuto otázku jsem odpovídala často,“ směje se rodačka z Prahy Markéta Nausch Sluková. „Ke stěhování jsme přistoupili proto, že se nám tady zalíbilo a chtěli jsme se usadit někde v přírodě. Od roku 2015 jsme sem jezdili trénovat a připravovali se tady každou zimu. Postupně jsme se do Vysočiny zamilovali a rozhodli se postavit si tady bydlení. A po olympiádě v Tokiu jsme si tady vytvořili základnu.“

Velké životní změny ani po dvou letech nelituje. „Žije se tady krásně. Je to úplně něco jiného, než na co jsme byli zvyklí v Praze,“ rozplývá se Nausch Sluková. „Má to i souvislost s tím, že jsme se stěhovali v době mého těhotenství. Tahle etapa vyžadovala určité zklidnění a zpomalení tempa. Což místní prostředí ve srovnání s Prahou nabízí. Ohromně si užíváme, když vylezeme z baráku a jsme na poli nebo v lese. Pro nás to byla určitě změna k lepšímu.“

Do startu biatlonového šampionátu zbývají dva měsíce. Připomeňte si ten minulý

S manželem Simonem si zde nejen vybudovala rodinné zázemí a oslavila narození dcery, začali zde i podnikat. A jak je u sportovců očekávatelné, zůstali ve svém oboru. „Mít vlastní posilovnu byl především manželův velikánský sen,“ vysvětluje čtyřnásobná republiková mistryně. „Patnáct let jsme opravdu hodně cestovali po celém světě. Neustále se motali kolem sportu, a měli proto i možnost navštívit různá fitness centra. Po příchodu do Pelhřimova to byla jedna z mála věcí, která nám tady chyběla, absence fitka, kde by se mohli připravovat jak profíci, tak zapálení sportovci či amatéři. My jsme chtěli totiž podnikání kombinovat i s naší vlastní přípravou, a taková možnost tady úplně nebyla.“

Vzkaz Markéty Nausch Slukové čtenářům Deníku:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Proto se rozhodli si fitness centrum postavit podle vlastních představ. Navíc na u nás poměrně ojedinělém principu samoobslužnosti. „Podobné posilovny se postupně už i u nás objevují. Inspirovali jsme se ale v Americe, kde to takto hodně funguje a mívají tam otevřeno i čtyřiadvacet hodin denně,“ pokračuje volejbalistka. „To jsme usoudili, že tady asi nebude tolik potřeba. Chtěli jsme ale umožnit všem, aby si našli svůj čas, který jim vyhovuje. Vyrazit si zacvičit třeba před prací, což tady nebylo možné. Otevřeno máme od čtyř do třiadvaceti a flexibilita je to, co si naši klienti chválí úplně nejvíce. Je to velký krok kupředu v tom, že si vstup koupí přes aplikaci a přijdou v podstatě kdykoliv se jim hodí.“

Využití zde najdou opravdu všichni zájemci. „Máme olympijskou platformu pro práci s těžkými vahami. Je tady velká řada strojů nastavitelných pro každou ruku nebo nohu zvlášť, což je super například při rehabilitaci po zranění. Manžel si moc přál, a proto jsme to zde také instalovali, kruhový trénink pro celé tělo. Na deseti strojích si mohou zacvičit i naprostí začátečníci. U každého je QR kód, který si naskenují a vidí, co na jednotlivých strojích dělat,“ zve zájemce o aktivní sport k návštěvě Markéta Nausch Sluková.