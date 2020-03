Moc radostí na světě nemá. Šestadvacetiletý Václav Havel z Pelhřimova sice do vínku dostal slavné jméno, ale jinak se s ním osud moc nemazlil. Kvůli dětské mozkové obrně se jen těžko pohybuje, ale sport miluje. V basketbalové hale své Sojky vydrží sledovat hodiny.

Václav Havel (uprostřed) basketbal miluje. V hale tráví hodiny, historii pelhřimovského klubu má v malíčku. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

V tuto chvíli přesněji vydržel. Hala je zavřená, zápasy odložené. „Není to pro mě lehká situace. Basketbal mi moc chybí,“ svěřil se. Čas teď tráví, jak to jen jde. „Chodím na procházky. Obvykle ujdu tak dva kilometry,“ popisuje. Na něj je to velký výkon, pohybuje se se dvěma holemi.