Slavoj Banes Pacov cestoval do Liberce s pouhými třinácti atletkami. Předem bylo jasné, že nebudou k dispozici Petra Kotlíková a Nikola Ježková, k nim na poslední chvíli přibyly ještě Tereza Bérešová, Fatima Jeratli a Karolína Krejčí. Ty, které do baráže nastoupily, ale výpadky ve výpravě nahradily. „Chtěli jsme udržet první ligu, a to se nám podařilo. Děvčata podala kvalitní výkony, byla tam i příjemná překvapení,“ hodnotil vystoupení družstva v baráži předseda pacovského Slavoje Pavel Zajíc.

Nejvíce bodů (31) zařídila podle očekávání česká reprezentantka a nejvšestrannější domácí atletka současnosti Dorota Skřivanová. Ovládla stovku překážek a výšku, druhé místo brala ve vrhu koulí. „A na prvním místě dovedla do cíle štafetu 4 x 400 metrů,“ připomněl Pavel Zajíc.

Výrazný přísun bodů (26) obstarala Michaela Kovandová, která vyhrála disk, třetí byla ve vrhu koulí a čtvrtá v trojskoku. A podílela se i na bodech ze štafety.

O další body se staraly Sára Říhová (10), Renáta Tenklová, Johana Šímová a Pavla Vaňková (po 9), Rafaela Burda a Marie Novotná (po 8) Jana Kovandová (6), Natálie Dolejší (5) Lucie Hájková (2) a Lucie Kozojedová (1).

Nejpovedenější pacovskou disciplínou bylo v Liberci 400 metrů překážek, z ní putovalo na konto družstva 28 bodů. O pět bodů méně získaly diskařky.

Zatímco ztrát podle osobních výkonů nebylo mnoho, některé atletky bodovaly na hranici svých možností. „Některé výkony mě příjemně překvapily. Marie Novotná si vytvořila nový osobák v disku, potěšila Jana Kovandová nebo Pavla Vaňková,“ poukázal na několik individuálních pozitiv Pavel Zajíc.

SLAVOJ BANES PACOV - BODOVANÉ VÝSLEDKY:

400 metrů – 9. Říhová 60.63

800 metrů – 9. Hájková 2:27.77

100 metrů překážek – 1. Skřivanová 14.21

400 metrů překážek – 2. Šímová 66.87, 3. Říhová 67.72, 5. J. Kovandová 70.01, 6. Vaňková 70.19 (28 b)

4 x 100 metrů – 9. Pacov (Šímová, Novotná, Říhová, J. Kovandová) 52.24

4 x 400 metrů – 1. Pacov I (Vaňková, Šímová, Hájková, Skřivanová) 4:01.73, 7. Pacov II (M. Kovandová, J. Kovandová, Říhová, Dolejšová) 4:23.01

disk – 1. M. Kovandová 41.19, 3. Novotná 38.24 pb, 8. Tenklová 34.25, 10. Kozojedová 31.66

kladivo – 5. Tenklová 36.34

oštěp – 7. Vaňková 33.15

koule – 2. Skřivanová 12.70, 3. M. Kovandová 11.62

trojskok – 4. M. Kovandová 11.07

tyč – 3. Burda 3.00, 6. Dolejšová 2.70

výška – 1. Skřivanová 1.67

Výsledky baráže o I. ligu v kategorii žen:

1. USK Praha – 205,5 bodu

2. SLAVOJ BANES PACOV – 141

3. SK Jeseniova – 139

4. AC Mladá Boleslav – 126,5

5. AC Sparta Praha – 118

6. SK Nové Město nad Metují – 111

7. AC Vysoké Mýto – 110

8. AC TJ Jičín – 83