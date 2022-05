Napomoci by tomu měly i silnější sestavy. „Určitě bude chybět Ondřej Veselý, kde si svalové zranění vyžádá delší klid, otazník visí nad startem Kryštofa Průši,“ uvedl ke složení týmu vedoucí prvoligového družstva Spartaku Třebíč Jiří Kliner. K dispozici by už naopak měli být Michal Krátký i Tobiáš Dvorský, kteří před dvěma týdny chyběli, a více disciplín by měl zvládnout Adam Havlíček. „Chceme se vracet s lepším výsledkem, než jakého dosáhlo nekompletní družstvo před dvěma týdnu u nás v Třebíči,“ zdůraznil Jiří Kliner. V prvním kole skončila Třebíč na páté příčce v osmičlenné prvoligové skupině A.

Ještě o příčku níž se umístily v úvodním kole atletické první ligy ženy Slavoje Banes Pacov, které rovněž doplatily na absenci důležitých závodnic.

V sobotu v Praze by už měla být k dispozici reprezentantka ve víceboji Dorota Skřivanová, předseda klubu Pavel Zajíc počítá i s Janou Kovandovou nebo Johanou Šímovou, kterou na poslední chvíli nepustila do závodů nemoc. Více bodů by měla zajistit také opora ze závěru loňské sezony Michaela Kovandová. „Chybět bude Lucie Kozojedová, která dostala pozvánku do reprezentačního výběru na dorostenecké a juniorské mezistátní utkání v Polsku, kde bude i výběr Maďarska,“ poznamenal k absenci talentované vrhačky Pavel Zajíc.

Rozpis disciplín na sobotních prvoligových závodech v Praze na Slavii nehraje do karet spolehlivé vytrvalkyni Petře Kotlíkové, která v prvním kole v Třebíči suverénně ovládla běh na pět kilometrů. „V Praze se pětka neběží, místo toho je na programu tři tisíce metrů překážek,“ upřesnil Pavel Zajíc.

Navzdory zmíněným nepříznivým okolnostem chce být Pacov v sobotu ve výsledkové listině výš než před dvěma týdny v Třebíči. „Domácí Slavie je suverénní, silná bude Plzeň. My bychom mohli zabojovat o třetí místo,“ odhadoval Pavel Zajíc.

V minulé sezoně vybojovali muži z Třebíče i ženy z Pacova shodně druhá místa a účast v extraligové baráži.