Pokud rádi čtete, mám pro vás tip na dlouhé zimní večery. Je jím kniha světoznámého finského spisovatele a autora Egypťana Sinuheta, Mika Waltariho s názvem Vlak osamělého muže.

Kniha Mika Waltari - Vlak osamělého muže | Foto: databazeknih.cz

V knize z roku 1929 mladý Mika Waltari popisuje své první velké putování Evropou. Je to poutavý popis Evropy, která byla deset let po konci první světové války ještě plná naděje a iluzí. Je to také dojemný deník mladého muže, jeho citového a tvůtčího hledání.