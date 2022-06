Magazín VíkendZdroj: DeníkTipy na dárky za vysvědčení

Vysvědčení je tu a s ním také dvě jistoty. Startují prázdniny, ale děti také očekávají, že si za svou celoroční snahu zaslouží nějakou tu odměnu. A to bez ohledu na to, jak jejich vysvědčení dopadlo. Na okřídlenou větu „Dárek nad dárky je dort z polárky“ rovnou zapomeňte. Dnešní děti zkrátka již mají trochu jiný standard. A netřeba na to žehrat, takto jsme si je vychovali. Jaké tedy jsou ty skutečné sny dnešních dětí? Co si přejí a co by jim téměř jistě udělalo radost? Tady jsou tipy na dárek za vysvědčení, který není jen odměnou, ale také motivací pro další měsíce.

Velký cestovatelský speciál

Pokračuje náš velký letní cestovatelský seriál. V průběhu celých prázdnin můžete na stránkách magazínu Víkend hledat tipy na své letní putování. Týden co týden vám nabídneme tipy na výlety s dětmi, cestování do netradičních míst celého světa, po českých krajích a také putování za vínem. Vše přehledně a s razítkem našich nejlepších reportérů z celé České republiky. Tentokrát vás pozveme mimo jiné do Turecka, destinaci, kam letos Češi jezdí vůbec nejvíc ze všech.

Zní to hrozně romanticky, ale Hřbitov mrtvých lásek skutečně existoval. Bylo to konkrétní místo na Novém Městě pražském v dnes už neexistující Salmovské zahradě. Píše o něm například Alois Jirásek v románu F. L. Věk. Šlo o symbolické odkladiště marných nadějí a snů, kde mohli zoufalí mládenci a truchlící panny v tichosti rozjímat nad svým žalem.